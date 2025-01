Inaugurační týden přinesl akciím silný růst; závěr týdne byl ale slabší

Index S&P 500 dnes sice mírně oslabil, ale za celý týden si připsal solidní 1,8% nárůst. Tento index v úvodu vytvořil nové intradenní maximum na úrovni 6 128 poté, co Trump svými komentáři brzdil svou nedávnou ostrou rétoriku ohledně zavedení vysokých cel vůči Číně. Trump totiž řekl, že by dával přednost neuvalení nových cel na Čínu, zatímco nezapomněl připomenout, že cla zůstávají velmi mocným nástrojem pro případ potřeby. Tyto komentáře dnes výrazně pomohly čínským akciím, když akcie Alibaba, JD.com nebo Nio přidaly přes 3 %.



Slabý den zaznamenaly producenti čipů, když akcie nedokázaly udržet úvodní růst, a nakonec odepsaly přibližně 3 %. Dařilo se naopak akciím Alphabet nebo Meta, když akcie Meta zavřely na svých historických maximech. Akcie odevzdaly část týdenních zisků poté, co tato firma nenadchla svým výhledem hospodaření na další období a oznámila, že čeká zvýšené náklady.