Rozbřesk: Rychlejší růst produktivity díky čínské AI senzaci DeepSeek?

Od začátku týdne se na trzích nemluví o ničem jiném než o čínském start-upu DeepSeek, který vypustil do světa nový chatbot poháněný umělou inteligencí. DeepSeek se stal okamžitě hitem a nejstahovanější globální aplikací na Apple Storu, kde nahradil svého konkurenta ChatGPT. Na akciových trzích zároveň vyvolal vlnu výprodejů, která zasáhla celý sektor umělé inteligence.



Proč DeepSeek přitahuje tak velkou pozornost? Kvůli tomu, že Číňané dokázali vytvořit velký jazykový model s řádově nižšími náklady a využitím starších méně výkonných čipů, než je doposud běžné. Dosavadní lídři v odvětví totiž mohutně investují do vyšší výpočetní kapacity, tedy stále výkonnějších čipů k dosažení technologického pokroku. DeepSeek si vysloužil pochvalu i mnoha insiderů – například šéf OpenAI (ChatGPT) Sam Altman označil čínský model za impozantní, zejména poměrem cena-výkon.



DeepSeek uvádí, že náklady na trénování modelu činily ani ne 6 milionů dolarů. Toto číslo je však potřeba brát s rezervou, neboť nezahrnuje náklady na výzkum a vývoj. Nejasnosti panují také ohledně množství a výkonnosti čipů, které Číňané reálně využili. Z hlediska uživatelského prostředí je třeba počítat s cenzurou některých dotazů (Tiber, Ujgurové apod.) a zároveň faktem, že se vaše data dostanou nakonec do rukou čínské vlády.



Z makroekonomického pohledu je ale podstatná jedna věc. Pokud se ukáže, že je možné výrazně zefektivnit vývoj a provoz umělé inteligence, bude to dobrá zpráva pro celkový růst produktivity. Nižší bariéry vstupu zvýší konkurenci v celém odvětví, zrychlí technologický pokrok a povedou k širší/rychlejší adopci umělé inteligence napříč ekonomikou.



Tento vývoj zároveň nemusí být špatnou zprávou ani pro výrobce čipů v čele s Nvidií. Zvýšení efektivity totiž nemusí vést k nižší poptávce po čipech, ale naopak k růstu. Efektivnější využívání zdrojů totiž typicky vede k výše zmíněné širší adopci technologie, která vyžaduje vyšší nároky na výpočetní výkon. Levnější a dostupnější velké jazykové modely ale představují hrozbu pro hráče typu OpenAI, kteří mohou čelit konkurenčními tlaku na pokles vlastní marže a koncových cen pro zákazníky.



*** TRHY ***



Koruna

Na korunovém trhu stále panuje relativní nuda, když se česká měna obchoduje okolo úrovně 25,10 EUR/CZK. Guvernér Aleš Michl poskytl rozhovor Financial Times, ve kterém zmínil, že pokles sazeb o 25bps je na únorovém zasedání velmi pravděpodobný. Guvernér zároveň zaujal výrokem, že hodlá bankovní radě předložit plán investic do bitcoinu. Pokud bude schválen, bitcoin (ve formě ETF fondů), mohl by tvořit až pět procent devizových rezerv centrální banky.



Eurodolar



Eurodolar zůstává před večerním zasedáním Fedu stabilní a vyčkává na to, s čím americká centrální banka přijde. Po delší době by mělo jít o zasedání bez větších zážitků, což by mělo vyplývat jednak z toho, že úrokové sazby se měnit nebudou a Fed ani nebude projednávat novou prognózu. Očekáváme, že šéf Fedu bude o dalších krocích v měnové politice mlžit a zřejmě nebude chtít vyslat žádný signál směrem k březnovému zasedání. Eurodolar by si v jeho komentářích měl dát pozor na to, jak Fed může eventuálně hodnotit vyšší cla a zvýšená inflační očekávání domácností. Pro eurodolar by mohlo být důležité i jakékoliv rozhodnutí ohledně prodejů dluhopisů z bilance Fedu (QE).



Akcie

Úterní obchodování na zámořských trzích přineslo alespoň částečné uklidnění po pondělním až brutálním výplachu na akciích v polovodičovém odvětví, kdy ztráta Nvidie necelých 17 % znamenala největší propad na tržní kapitalizaci, v přepočtu se jednalo o cirka 600 mld. dolarů. Nejvýraznější růst si připsal technologický index Nasdaq Composite, který narostl o více jak 2 %. Průmyslový Dow Jones Industrial Average byl včera naopak indexem nejslabším, ale i přesto přidal cirka 0,4 %. Průměr S&P 500 se posunul výše o zhruba 1 %. Včera akcie Nvidia narostly okolo 8 %.