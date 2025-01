Rozbřesk: Fed „počká a uvidí“, snížení sazeb ECB a HDP Ameriky i eurozóny

Fed na svém posledním zasedání s dnešním vyústěním nikterak svoji politiku nezměnil a usadil se v módu “počkáme a uvidíme”. Přesněji řečeno slovy šéfa Fedu J. Powella: američtí centrální bankéři nemají potřebu pospíchat s dalšími kroky v měnové politice. To je hlavní vzkaz směrem k březnovému zasedání.



Američtí centrální bankéři se přitom rozhodli pauzírovat jednak proto, že pokrok v oblasti snižování inflace již není tak viditelný (přičemž trh práce je stabilní), a jednak proto, že Fed čeká stále na to, s čím přijde Trumpova administrativa v hospodářsko-politické oblasti. Fed se tedy rozhodně nehodlá inspirovat politikou Bank of Canada, jejíž guvernér pár hodin před tím vysvětloval aktuální snížení sazeb hrozbou vyšších cel a jejich negativním dopadem na kanadskou ekonomiku. Tak daleko Fed zjevně není, přičemž J. Powell opět nechtěl na tiskové konferenci spekulovat, jaké mohou být dopady vyšších cel na americkou ekonomiku. Dojdeme, že na adresu (výrazně) pomalejší migrace Powell pouze smířlivě uvedl, že nižší příliv zahraničních pracovníků pravděpodobně míru nezaměstnanosti nesníží, neboť tento zásah bude kompenzován pomalejší tvorbou pracovních míst.



Projdeme-li si pak výroky šéfa Fedu na tiskové konferenci, tak k těm nejzajímavějším nepochybně patřily dvě informace, které z pohledu analýzy výroků na ose holubičí-jestřábí šly proti sobě. Za prvé Powell sdělil, že tempo kvantitativního utahování se měnit nebude, neboť finanční systém stále oplývá hojností bankovních rezerv. A za druhé, podle Powella je současná úroveň sazeb Fedu stále významně nad jejich dlouhodobě neutrální úrovní.



Co si toho všeho odnést? Předně, březnové snížení sazeb se opravdu zdá být nepravděpodobné a to přesto, že Fed si je dobře vědom, že inflace se v některých segmentech pohybuje správným směrem (např. v segmentu nájemného) a navíc v meziročním vyjádření dále poklesne. Na druhou stranu, laťka pro tzv. jestřábí obrat (či pivot) se zdá být nastavena velmi vysoko. Aneb vše ukazuje na delší pauzu, která by mohla vydržet několik zasedání. Pak se uvidí, resp. američtí centrální bankéři by již měli vidět Trumpovy zásahy do ekonomiky – především pak rozsah vyšších cel a první dopady “migrační brzdy” na trh práce.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se před dnešním zasedání ECB drží na úrovni 25,10 EUR/CZK. Od ECB dnes nečekáme mnoho – v zásadě potvrzení trajektorie k nižším sazbám, které jsou ale již v trhu plně zaceněny. Pokud by ale na tiskové konferenci překvapila prezidentka Christine Lagarde nad očekávání holubičí rétorikou, pro korunu by šlo o lehký pozitivní impuls.

Viceguvernér Jan Frait ve včerejším rozhovoru pro Reuters uvedl, že prostor pro snižování sazeb je letos omezený kvůli přetrvávajícím proinflačním rizikům. Ke konci roku očekává repo sazbu na 3,5 %, což je v souladu s naším očekáváním. Jedním z hlavních rizik je z pohledu viceguvernéra zvýšení amerických cel, která by za určitých okolností vedla k deflačním tlakům v Evropě.



Eurodolar

Eurodolar se sice během včerejšího zasedání Fedu pohyboval pod hranicí 1,04, ale bylo to jen na krátko a nijak výrazně.

Ač bylo zasedání Fedu zajímavé a důležité (viz úvodník), tak na něj trh bude muset rychle zapomenout, neboť na něj čekají další důležité události. Jednak to budou výsledky HDP za čtvrtý kvartál z eurozóny i USA a jednak zasedání ECB. Zatímco od eurozóny se dají očekávat nepřekvapivé výsledky v podobě růstu blízkého nule a snížení sazeb, tak velkým otazníkem bude výsledek amerického HDP. Včera byl totiž zveřejněn výsledek americké obchodní bilance za prosinec, která skončila s největším historickým deficitem. Příspěvek zahraničního obchodu za 4. kvartál k výsledku HDP tak bude v americkém případě extrémně negativní. Dokonce tak negativní, že by růst mohl být v intervalu 0-2 %, s čímž eurodolar zjevně nemusí počítat a mohlo by to vést k oslabení americké měny. Pravdou však je, že toto číslo může být zastíněno zasedáním ECB. Ať tak či tak – dnes čekejme zvýšenou volatilitu.



Akcie

Americký akciový index S&P500 včera vykazoval denní změnu kolem nuly. Hlavní technologický index USA Nasdaq posiloval drobně o 0,3 %. Indexy umazávají ztráty z pondělního propadu. S&P500 se aktuálně drží nad klíčovou hladinou podpory okolo 6030 bodů. Velkou proměnou včerejšího dne bylo zveřejnění výsledků společností Tesla, Inc., Meta Platforms, Inc. a Microsoft Corporation, které do trhu přinesly volatilitu.