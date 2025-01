Rok hada a prezidentská akciová opce

Carson si všímá toho, že podle čínského kalendáře přišel rok (dřevěného) hada. Není to zrovna můj fundamentální šálek čaje, ale podíváme se na to, co had přinášel akciím v minulosti. Spolu s pár poznámkami o prezidentské akciové opci.



1.Rok hada a akcie: Carson v následující tabulce ukazuje, jak si americký trh v těchto letech v minulosti vedl. Nějaký velmi jednoduchý vzorec bychom hledali hůře, ale pokud z dat budeme chtít něco za každou cenu dostat, jde to: Návratnosti se střídají, po jednom hadím roce zisků přichází další rok ztrát. A rozkmit čísel se zvětšuje. Pokud pak uděláme další odvážný krok a tuto „závislost“ použijeme pro predikce, závěr je celkem jednoduchý: Naposledy přinesl rok hada zisky, nyní by měly být na řadě ztráty. Naposledy dosáhly více než 17 %, nyní by to tedy podle „pravidla“ rostoucího rozkmitu mělo být více.





Zdroj: X



2.Nový prezident, nový sentiment: Dnešní druhý graf ukazuje vývoj sentimentu u malých firem v USA. Ten se už před pár lety dostal na velmi nízké úrovně, o určitém obratu se hovořilo zejména v souvislosti s poklesem sazeb Fedu, který mohl snížit tlak na financování této části amerického firemního sektoru. Naprosto nevídaný skok nahoru ale nepřinesla centrální banka. Byl to výsledek prezidentských voleb:





Zdroj: X



O tom, že je nový americký prezident „pro business“ se hovoří od voleb. Na akciový trh přinesla tato teze snad až euforii. Já jsem tu v této souvislosti poukazoval na úvahy, které dokonce hovoří o Trumpově akciové opci. Ta by po vzoru tzv. Fed opce měla podle této teze bránit větším ztrátám na trhu. Na základě toho, že nový prezident údajně hodlá měřit úspěch své vlády podle vývoje na akciích. Podle této logiky by tedy tato „opce“ stála letos proti tomu jak „funguje“ rok hada.



Obojí je spíše finance fiction. Ale jen pro zajímavost bych napsal, že hypoteticky by tyto dva příběhy do sebe spíše zapadaly, než aby stály proti sobě. Proč? Tuším, že to byl známý Paul Volker, který hovořil o tom, že centrální banka nemá reagovat na trh, ale on na ní. Chování trhů je totiž vrtkavé, může být hodně krátkozraké, upřednostňující krátkodobá pozlátka před skutečně hodnotnými kroky vedoucími k dlouhodobě lepším výsledků. A zájem akciového trhu a celé ekonomiky také není vždy to samé.



Z mého pohledu není důvod si myslet, že s vládou by to mělo být podobné. Řídit se podle vrtkavých sentimentů, trendů, algoritmů a podobných mechanismů a tím, co by si „přál trh“ asi není tou správnou cestou. Tedy cestou takticky a už vůbec ne strategicky spravovat to, co lidé přenechali ke správě vládě. Řídit se akciovým trhem by tak mohlo z mého pohledu vést k tomu, že se potvrdí onen mustr roku hada.