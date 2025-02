BBC: Trumpova konfrontační politika s obchodními partnery se zatím vyplácí

Konfrontační politika, kterou americký prezident Donald Trump uplatňuje vůči hlavním obchodním partnerům Spojených států, se zatím vyplácí. Mexiko i Kanada po hrozbě zavedení 25procentních cel Trumpovi ustoupily a začaly s ním jednat o jeho požadavcích. Trump má teď možnost soustředit se na domácí problémy, píše dnes BBC. Otázkou je, co přijde za měsíc.



Trump totiž zavedení cel nezrušil, ale pouze o měsíc odložil. V případě Mexika mu prezidentka Claudia Sheinbaumová slíbila, že okamžitě začne řešit situaci na hranici s USA, kam z mexické strany proudí migranti hlavně ze zemí Střední a Jižní Ameriky. Spolupráci na zabezpečení hranic Trumpovi slíbil i kanadský premiér Justin Trudeau. Cla tedy začala platit zatím pouze na zboží z Číny.



"Za vítězství může Trump označit ústupky na hranicích a při potírání kriminality. Ale Trudeau a Sheinbaumová si také mohou nárokovat politické vítězství. Obchodní válka, která by znamenala šok pro ekonomiku v Severní Americe i mimo ni, je zatím odvrácena," píše BBC.



Strategie využít americkou ekonomiku jako nástroj k vynucení ústupků od jiných zemí je vítězstvím pro Trumpovu agendu "America First", tedy Amerika na prvním místě. Umožňuje mu pokračovat v klíčových domácích problémech, aniž by američtí spotřebitelé pocítili ekonomické důsledky obchodní války.



Trumpova strategie hrát na cla ale není úplně nová. Už za svého prvního funkčního období zavedl cla na ocel a hliník, což vyvolalo odpor v Kanadě, Mexiku i v Evropské unii. Podle ekonomů ale byla tehdejší opatření co do rozsahu omezenější.



Zatím není jasné, zda hrozby vůči Kanadě a Mexiku po uplynutí 30denní lhůty Trump dodrží. Tato nejistota vzbuzuje obavy, kvůli nimž by podniky mohly snížit svou závislost na amerických trzích, odkládat investice do výstavby nových továren či pozastavit najímání dalších pracovníků, dokud nebude v obchodním sporu jasněji.



Kanadští politici se snažili přijít na to, co přesně by Trumpa uspokojilo. Této situaci nepomohla ani kanadská domácí politika, kdy je Trudeau v posledních týdnech u moci vnímán jako neúspěšný lídr bez vlivu. Trudeau začátkem ledna oznámil, že rezignuje na svůj post v čele vlády i na pozici předsedy Liberální strany. Premiérem je od roku 2015.



Opatření na ochranu hranic mezi USA a Kanadou oznámená v pondělí přitom nejsou nová. Loni v prosinci Kanada oznámila, že uvolní 1,3 miliardy kanadských dolarů (21,9 miliardy Kč) v rámci opatření, která zahrnují i boj s pašováním fentanylu, nové nástroje pro vymáhání práva a lepší koordinaci s vymáháním práva v USA. Pašování drogy fentanyl do USA přes Mexiko a Kanadu je vedle migrace hlavní důvod, kterým Trump ospravedlňuje svá cla.



S chladnou hlavou se k hrozbě obchodní války se svým severním sousedem snaží přistupovat mexická prezidentka Sheinbaumová, jak to o svém postoji sama prohlásila. Už minulý týden v pátek uvedla, že je přesvědčena o dohodě na poslední chvíli a že se její země 25procentnímu clu vyhne. A to se v pondělí po telefonátu s Trumpem také potvrdilo.



Když pak Sheinbaumová dohodu s Trumpem oznamovala, nešetřila úsměvy. Její podporovatelé prezidentčin přístup oslavovali jako prvotřídní ukázku toho, jak se má s Trumpem vyjednávat.



"Ano, souhlasila, že vyšle na hranice vojáky Národní gardy, aby se zaměřili na pašování fentanylu, ale hlavně si od Trumpa zajistila i to, co chtěla ona," dodává BBC. Přinutila totiž Trumpa, aby slíbil, že Spojené státy budou dělat víc proti pašování zbraní do Mexika, kde se dostávají k členům drogových kartelů.