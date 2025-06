Víkendář: Udělat si nepřítele z Kanady vyžaduje velký talent

Martin Wolf z Financial Times míní, že Spojené státy byly dříve vzorem pro ostatní země včetně těch evropských v tom, jak moc vážně braly korupci a boj proti ní. Ekonom to uvedl v rozhovoru s Paulem Krugmanem (první část viz ve včerejším víkendáři). Wolf ale doplnil, že nyní se podle něj situace mění.



Wolf hovořil o tom, že „u prezidentů se dříve očekávalo, že nebudou díky své pozici vydělávat peníze, že budou naprosto transparentní ohledně svých daňových záležitostí a majetku.“ „Tohle vše je ale nyní pryč a zdá se, že to nikomu nevadí.“ Krugman na to navázal s úvahou o tom, proč chudé země zůstávají chudé. Podle jednoho pohledu je totiž jednou z hlavních příčin „vyhledávání rent“. Tedy to, že v těchto zemích úspěch slaví hlavně ti, „kteří nejlépe uplácejí lidi u moci.“ A ne ti, kteří jsou nejschopnějšími podnikateli.



Podle Krugmana je nyní ve Spojených státech „prezidentství na prodej“. Země se tak dostává na této rovině blíže k popsaným chudým zemím. Pokud by se v USA stalo skutečně běžné, že podnikatelský úspěch závisí na vztazích s mocnými lidmi, vzdálily by se EU a Velké Británii. Zde totiž „parlament neschvaluje nákupy TrumpCoinu, ale diktátorská země na Blízkém východu jej nakupovat může.“ V USA v této oblasti probíhá „seismický posun k horšímu“.



K tématu dluhů Wolf řekl, že podle některých vládních činitelů v USA jsou dluhy Spojených států odrazem toho, jak moc tato země bránila mír ve světě a jak špatně se k ní ostatní chovali na poli mezinárodního obchodu. Spojené státy tedy podle tohoto pohledu mají právo část svých závazků překlopit do velmi dlouhodobých dluhopisů. „Mně tyto stoleté dluhopisy zní jako default,“ uvedl Wolf, podle kterého by takový krok měl devastující dopad na světovou ekonomiku. V ní totiž americké obligace a dolar hrají centrální roli.



Krugman k tomuto tématu uvedl, že podle něj lidé dávající podobné rady a názory nemají významný hlas. Trump je ale na druhou stranu podle ekonoma známý tím, že nesplácí své závazky. Faktem pak je, že alternativa k americkým cenným papírům a dolaru neexistuje, evropské trhy jsou fragmentované, čínské zůstávají pod řadou omezení. Rizikem je tak přechod systému, kde by nebylo žádné smysluplné bezrizikové aktivum, žádný bezpečný přístav.



K vývoji v geopolitické oblasti Krugman mimo jiné řekl, že někdo musí mít skutečně velký talent, pokud si dokáže znepřátelit zemi, jakou je Kanada. Ta totiž byla podle jeho názoru Spojeným státům úplně ideálním sousedem, „který byl někdy až otravně slušný.“ Obě země jsou navíc úzce propojeny nejen ekonomicky. Poté se hovořilo o sporech prezidenta s americkými univerzitami. Na ně nyní podle Krugmana probíhá systematický útok. Zahraniční studenti, jejichž počet by podle vládních požadavků měl být omezen, přitom podle ekonoma hrají významnou roli na poli výzkumu. Jeho provázanost s firemním sektorem je pak podle experta jednou z oblastí, kde mají Spojené státy výhodu před Evropou. Ale tento systém je nyní „trhán na kousky“ a není jasné, jak rychle by mohly být napáchané škody napraveny.

Podle Wolfa je neuvěřitelné, jak moc nyní republikánská strana škodí firemnímu sektoru. Přitom by mělo jít o stranu, která tento sektor podporuje, podle ekonoma ale nerozumí řadě základních věcí. K tomu je podle něj nyní otázkou, zda nakonec vůbec přežije demokracie ve Spojených státech. Dochází podle něj i k ničení systému, kde je ekonomická politika zakotvena v odborných analýzách.

Zdroj: Youtube, Financial Times