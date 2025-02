Goolsbee: Za 12 – 18 měsíců budou sazby americké centrální banky pravděpodobně výrazně níž

Austan Goolsbee stojí v čele Fedu v Chicagu, poslední inflační čísla hodnotí jako o něco lepší než očekávaná. Potvrzují, že inflace je dál na cestě směrem k 2 %. Zdá se, že pokrok nastává i v oblasti cen bydlení, u zboží dokonce panuje mírná deflace. Nyní se ale přidává nejistota na straně vládní politiky. Před rokem ekonom tvrdil, že neutrální sazby leží stále výrazně pod těmi současnými, ty ale od té doby výrazně klesly a nyní je čas zpomalit a více zkoumat, kde by mohly být neutrální sazby a podle toho jednat.



Goolsbee je podle svých slov skeptický k tomu, když se sleduje hlavně meziroční vývoj inflace. Například efekt meziročního srovnávání by nyní měl totiž začít ukazovat prudký pokles inflačních tlaků, ale to podle ekonoma neposkytuje celý obrázek. K dalšímu vývoji sazeb dodal, že se stále domnívá, že za 12 – 18 měsíců budou sazby americké centrální banky výrazně níž. Fiskální politika a politika v oblasti cel ale mohou hrát svou roli, klíčem je, aby inflace byla stále na udržitelné cestě k 2 %.



Trh práce se podle ekonoma usadil v rovnovážném stavu blízko plné zaměstnanosti. Zavedení a zvýšení cel by „čistě teoreticky mohlo jen jednorázově zvednout cenovou hladinu“. Takový vývoj by ale mimo jiné vyžadoval, aby země dotčené novými americkými cly nezačaly zavádět odvetná opatření, která by se v dalších vlnách promítla do vývoje inflace v USA. Je tedy možné, že v jednom ze scénářů by došlo k přechodnému zvýšení inflace a pak podle ekonoma není jednoznačné, že by na něj měl Fed reagovat svou monetární politikou. Těžké ale bude rozlišit, jaká část inflace přichází ze strany cel a jaká odráží vývoj v celé ekonomice.



Jack Janasiewicz z Natixisu na CNBC řekl, že fundament amerického hospodářství je stále silný. Nominální růst roku 2024 se bude pravděpodobně blížit 4 %. Předtím to bylo 5 % a i nyní v roce 2025 se bude růst stále pravděpodobně pohybovat nad potenciálem. Cla budou podle ekonoma stále hlavně nástrojem vyjednávání a pro investory je těžké nějak reagovat na nové zprávy, protože ty se v této oblasti neustále mění.



K inflaci expert uvedl, že trh práce prošel ochlazením, a to by se mělo projevit na zpomalení tempa růstu mezd. Směrem dolů ukazuje i vývoj cen v oblasti bydlení. Inflační očekávání se pak projevují na očekávaném vývoji sazeb a výnosů dlouhodobějších obligací. Ty se podle experta stále nachází v rozmezí, které je „ok“. Popsaný vývoj přitom podle experta ukazuje, že nakonec bychom v letošním roce mohli čekat více poklesů sazeb centrální banky, protože v současné době je těžké si představit, že by inflační tlaky opět rostly.



