ČNB by měla snižovat sazby opatrně, Trump zastavuje ražbu penny a zavede cla na ocel a hliník, evropské futures jsou v zeleném

Úřad práce dnes zveřejní údaje o lednové nezaměstnanosti v Česku. ČNB musí při dalším uvolňování měnové politiky postupovat opatrně kvůli přetrvávajícím rizikům inflace, říká Zamrazilová. Americký prezident Donald Trump nařídil zastavení ražby jednocentových mincí kvůli jejich vysokým nákladům. A také oznámí zavedení 25% cel na dovoz oceli a hliníku do USA a zpochybnil výši amerického dluhu, který činí 36,2 bilionu dolarů. Francie plánuje investovat 109 miliard eur do umělé inteligence. A evropské futures jsou v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,2 %.



Úřad práce dnes zveřejní údaje o lednové nezaměstnanosti v Česku. Analytici předpokládají, že se podíl nezaměstnaných opět zvýšil, a to až na 4,3 procenta z prosincových 4,1 procenta. Nárůst připisují stejně jako v prosinci zejména sezonním vlivům. V následujících měsících by se podle nich měla nezaměstnanost vrátit k poklesu.

ČNB musí při dalším uvolňování měnové politiky postupovat opatrně, domnívá se Zamrazilová, protože přetrvávající rizika inflace (zejména ceny služeb) převažují nad pomalým růstem ekonomiky. ČNB cíluje dlouhodobý růst inflace do tolerančního pásma mezi 1 – 3 %.



Americký prezident Donald Trump nařídil ministerstvu financí, aby se přestaly razit jednocentové mince (penny). "Příliš dlouho Spojené státy razily penny, které nás stály více než dva centy. To je takové plýtvání!," napsal Trump. "Dal jsem pokyn svému ministrovy financí, aby ražbu těchto mincí zastavil," dodal.



Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámí zavedení 25procentních cel na dovoz veškeré oceli a hliníku do Spojených států. Řekl to dnes novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One cestou na finále ligy amerického fotbalu, takzvaný Super Bowl.



Trump také zpochybnil výši amerického dluhu. Trump také řekl, že Spojené státy jsou možná méně zadluženy, než se myslelo. Dal v této souvislosti najevo pochybnosti, zda nedochází k podvodům při splácení dluhu. Americký veřejný dluh v současnosti činí 36,2 bilionu dolarů (882 bilionů Kč), uvedla agentura Reuters.



Francie chce v příštích letech investovat 109 miliard eur (více než 2,7 bilionu Kč) do umělé inteligence (AI). Řekl to dnes francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož to Paříž oznámí na summitu o AI, který Francie hostí v pondělí a v úterý. "Pro Francii je to ekvivalent toho, co Spojené státy oznámily se Stargate. Je to stejný poměr," řekl Macron. Americký prezident Donald Trump v lednu oznámil, že Spojené státy v rámci svého plánu Stargate investují do AI 500 miliard dolarů (více než 12 bilionů Kč).