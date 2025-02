Kashkari: Inflace půjde ke 2 %, ohledně cel by Fed neměl hádat

Prezident Fedu v Minneapolisu Neel Kashkari uvedl na CNBC, že růst výnosů dlouhodobějších vládních dluhopisů poté, co Fed poprvé snížil sazby, nebyl v souladu s intuicí. Co za ním podle experta stálo a jak vidí vývoj v ekonomice?



Kashkari řekl, že podle jeho analýzy dat bylo asi 40 % růstu výnosů desetiletých vládních dluhopisů po záříjovém poklesu sazeb způsobeno tím, že investoři požadovali vyšší kompenzaci ve vztahu k dalšímu vývoji inflace. Ekonom se ale podle svých slov této oblasti neobává, protože centrální banka dosáhne svého inflačního cíle a tento faktor by tedy neměl na výnosy dluhopisů působit dlouhodobě.







Zbylých 60 % pak bylo podle experta taženo změnou v očekáváném vývoji reálných sazeb. Jsou totiž přehodnocovány odhady neutrálních sazeb. Tedy úrovně sazeb, při kterých by ekonomika neměla být ani stimulována, ani brzděna. Podle ekonoma platí, že čím déle bude americké hospodářství rychle růst a inflace se bude pohybovat nad cílem, o to více se budou nahoru posouvat odhady neutrálních sazeb, a to i na reálné úrovni. A svou roli může při růstu výnosů hrát také vývoj ve fiskální oblasti.



Jak tedy Kashkari vidí další vývoj? Fed podle něj sníží inflaci ke svému cíli ve výši 2 %. Z této strany by tedy měl přicházet tlak na pokles výnosů opačným směrem, ale může působit zmíněný vývoj fiskální politiky. A také další vývoj v ekonomice například tehdy, když by docházelo ke zrychlení růstu produktivity, který by měl tendenci táhnout sazby nahoru. Situaci na trhu práce vnímá ekonom jako dobrou, protože nezaměstnanost se drží nízko, ale data a informace z firem zároveň naznačují, že už se nepřehřívá tak jako před rokem.



„Ekonomika se nachází na dobrém místě, chceme ji tak udržet a zároveň snižovat inflaci,“ uvedl ekonom. Ohledně intenzivně probíraných cel pak míní, že Fed „by neměl hádat“. Není přitom jasné, co nakonec udělá americká vláda a samozřejmě ani to, jak případně zareagují země, kterých by se její kroky týkaly. Fed tak musí čekat, ale vývoj v ekonomice mu v tomto ohledu dává „pohodlnou pozici“.



„Cla jsou složitým tématem, nejde jen o to, co uděláme my, ale následně i ostatní,“ řekl ekonom ve vztahu k dalšímu vývoji sazeb. Pokud by přitom byla inflační data „velmi dobrá“, není podle něj důvod, proč by sazby měly zůstávat na současných úrovních. Kashkari by tedy podporoval jejich další pokles. Připomněl v této souvislosti období před rokem 2020, kdy se Fed po řadu let zase snažil zvednout inflaci k 2 %. Nyní je cenová úroveň výrazně výš než v roce 2020, ale cíl Fedu je definován jako 2% inflace a toho se snaží dosáhnout. Podle ekonoma se přitom na růstu cen výrazně projevily nabídkové faktory, které byly předtím po dlouhou dobu na druhé koleji.



Zdroj: CNBC