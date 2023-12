Trhy započítávají agresívnější snižování sazeb Fedem. Třikrát v řadě do června 2024?

Fed na aktuálním zasedání již potřetí za sebou rozhodl držet sazby na stejné úrovni, což je v souladu s očekáváním trhu. V komentáři zohlednil ukazatele naznačující zpomalení růstu ekonomiky i zpoždění při promítnutí vyšších sazeb do ekonomiky. Bankéři nyní očekávají, že příští rok sníží sazby o 75 bps. V reakci na oznámení rozhodnutí a vydané komentáře výnosy dluhopisů klesají, zatímco akciový index S&P 500 roste.

Fedu jednohlasně rozhodl ponechat úrokové sazby v současném rozmezí 5,25 – 5,50 %, což je nejvýše od roku 2001. Zároveň dle mediánu účastníků FOMC v příštím roce očekává snížení sazeb o 75 bps, tedy prudší snížení, než se kterým počítala zářijová prognóza. Medián pro sazby na konci roku 2024 je tedy 4,6 %, ale očekávání jednotlivých bankéřů se značně liší – 8 z nich očekává v příštím roce méně než 3 snížení o 25 bps, 5 z nich očekává vícero. Dle mediánu se výše sazeb v roce 2025 očekává 3,6 %. Trhy očekávají, že Fed začne snižovat sazby již v březnu 2024 o celkových 125 bazických bodů v příštím roce.





V komentáři k rozhodnutí Fedu je patrná určitá změna rétoriky. Bankéři uznali, že inflaci „v posledním roce zvolnila, i když zůstává vysoká“. Navíc většina účastníků Výboru nyní vnímá riziko růstu cen jako vyvážené. Fed potvrdil, že nedávné ukazatele naznačují zpomalení růstu ekonomické aktivity ze svého silného tempa ve třetím čtvrtletí, zmírnění nárůstu pracovních míst i zmírnění inflace za poslední rok. „Přísnější finanční a úvěrové podmínky pro domácnosti a podniky pravděpodobně zatíží ekonomickou aktivitu, zaměstnanost a inflaci,“ uvádí Výbor Fedu v komentáři s tím, že zohledňuje také zpoždění kumulativního utahování měnové politiky.



Aktualizovaný výhled na ekonomiku obsahuje revize inflace směrem dolů jak pro letošní, tak i příští rok. Inflaci bez cen potravin a energií nyní odhaduje v roce 2024 na 2,4 %. Došlo také k revizi růstu HDP v příštím roce lehce dolů, očekávání u nezaměstnanosti zůstala beze změny.



Na tiskové konferenci předseda Fedu Jerome Powell zdůraznil, že výhled není stanoveným plánem a že se Fed může kdykoli přiklonit k dalšímu zvýšení sazeb, pokud by to bylo nutné vzhledem k vývoji cenových tlaků. Přesto ale přiznal, že se diskutovala otázka, kdy se začne se snižováním sazeb. "Začíná se to promítat do našeho výhledu a jde o jasné téma diskuse jak ve světě, tak i na našem dnešní zasedání," řekl.

Výnos dluhopisů po oznámení bezprostředně kjlesaly. Výnos amerického dvouletého dluhopisu klesl o více než 20 bps na 4,53 %. Akcie reagovaly okamžitě růstem, kdy S&P 500 přidával 0,25 %.

Goldman Sachs návazně na včerejší rozhodnutí a rétoriku Fedu upravila svůj výhled. Ten nyní počítá s rychlejším a prudším snižování sazeb - tři snížení o 25 bps v březnu, květnu a červnu 2024 a postupné dosažení hladiny 3,25-3,5 % z dosavadních 5,25-5,5 %.



Zdroj: Bloomberg, Fed