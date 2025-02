Spanilá jízda technologií na Wall Street na začátku týdne

Úvodní obchodní seance na zámořských trzích v tomto týdnu byla oproti předešlým pondělím od nástupu do funkce prezidenta USA Donalda Trumpa v klidném a současně pozitivním duchu. Prezident USA sice podepsal 25% cla na dovoz oceli a hliníku do Spojených států, ovšem to hlavní má teprve přijít, a to „reciproční“ cla na některé státy Evropy.



Největší růst během pondělního obchodování si připsaly technologické akcie, a tedy index Nasdaq 100 vzrostl přibližně o 1 %. Průmyslový Dow Jones posílil o cirka 0,3 % a index S&P 500 přidal okolo 0,7 %.



Pozitivně na zprávu k 25% clům na ocel a hliník dováženým do USA reagovaly akcie společností Cleveland Cliffs, které narostly o cca. 17 % a například i akcie , které si připsaly zhruba 6 %.



Technologický index táhly severním směrem akcie z polovodičového odvětví, kdy kupříkladu akcie přidaly přes 3 % a akcie AMD posílily o zhruba 3 %.



Silnější růst dnes evidovali investoři do akcií McDonald, a to dokonce největší intra denní pohyb za 5 let. Čistý zisk na akcii i tržby byly v rámci odhadů analytiků, a tak akcie přidaly kolem 4 %.



Již třetí obchodní den v řadě rostly akcie Uber Technology, a to hlavně v návaznosti na páteční zprávu, kdy Mr. Acman zveřejnil počet držených akcií Uber a současně nechyběl ani komentář k akciím a jejich Robotaxi.



Klíčovými údaji v tomto týdnu budou reporty americké inflace, kdy trh kalkuluje s 2,9 % y/y růstem či 0,3 % m/m nárůstem, data budou zveřejněna ve středu o půl3. Dalším důležitým údajem budou maloobchodní tržby či obhajoba monetární politiky FED od předsedy americké centrální banky Jeroma Powella před americkým kongresem.



EUR/CZK 25,08, USD/CZK 24,32, EUR/USD 1,0308, WTI 72,20 USD/barel, Brent 75,88 USD/barel, Troyská unce zlata 2.906 USD