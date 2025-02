Invesco: Hospodářský růst Indie je vynikající, a to v celosvětovém měřítku

Indie je jednou z nejvýrazněji rostoucích ekonomik v Asii, a to díky digitální transformaci, silné spotřebě a rostoucímu vývozu. Její ekonomiku podporuje mladá pracovní síla, stále bohatší obyvatelstvo a vládní politika, která přináší renesanci výroby. Země vyniká na globální scéně a v roce 2024 tempo jejího hospodářského růstu překonalo ostatní asijské země, píše v komentáři společnosti Invesco vedoucí výzkumu alokace aktiv Paul Jackson.



„Očekává se, že růst bude pokračovat. V letech 2025-2029 se předpokládá, že HDP Indie bude tvořit více než 6 %, což z této země udělá jednu z největších a nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Indie se totiž stává příliš velkou na to, aby ji bylo možné ignorovat,“ vysvětluje Paul Jackson, globální vedoucí výzkumu alokace aktiv společnosti Invesco.



Graf 1: Indie má nejvyšší míru růstu v Asii





Zdroj: Mezinárodní měnový fond. HDP: Hrubý domácí produkt 31/12/2023



Ekonomické ukazatele naznačují, že ekonomika je stabilní. Data o inflaci se pohybují v cílovém pásmu centrální banky a jsou pod kontrolou. Vysoké zisky podniků vedly ke zvýšení investic, náboru zaměstnanců a výdajů. Zisky drží krok s růstem ekonomiky. Tržní konsensus předpovídá, že růst zisků v letech 2024-2025 bude dvouciferný a bude se pohybovat kolem 14-15 %.



Odvětví, která jsou hnací silou ekonomiky, lze vidět na indexu Nifty 50. Tento index zahrnuje 50 největších akcií na indické burze. Od jeho zavedení v roce 1996 se složky indexu měnily podle toho, jak ekonomika expandovala. Zahrnuje akcie, které se podílejí na digitální transformaci, jako jsou finanční služby, ale také akcie zpracovatelského průmyslu a spotřeby.



Co tedy stojí za hospodářským růstem Indie?



Více než 60 % indického HDP pochází z domácí soukromé spotřeby. Očekává se, že do roku 2026 bude mít země třetí největší domácí spotřebitelský trh, který předstihne Německo a Japonsko. Poptávka po zboží a službách dokonce převyšuje nabídku. Pro společnosti se zlepšuje cenová síla, což vede k silnějšímu růstu zisků.



Oblast má vysoce vzdělanou mladou pracovní sílu, 65 % občanů je mladších 35 let. Ti pomáhají podporovat produktivitu a inovace na trhu práce. S přibývajícím počtem lidí na pracovním trhu je rostoucí i střední třída. Ta utrácí peníze za prémiové zboží a služby, automobily, volný čas a zábavu.



Jednou z oblastí výdajů, která prudce roste, je cestovní ruch. Předpokládá se, že do roku 2030 bude Indie v pořadí čtvrtý největším zdrojem útrat ve světě, přičemž výdaje na domácí cestovní ruch pravděpodobně vzrostou na více než 170 %.



Digitální transformace vytváří v ekonomice příležitosti



Zlepšení digitální finanční infrastruktury v zemi vytvořilo významné příležitosti k růstu v oblasti elektronického obchodu. V roce 2016 vyvinula Indická národní platební společnost (NPCI) jednotné platební rozhraní (UPI). Jedná se o platební systém, který usnadňuje převody peněz mezi lidmi a obchodníky prostřednictvím mobilní aplikace.



UPI usnadnilo převody plateb mezi dvěma stranami a stalo se zásadní hnací silou elektronického obchodování v zemi. Indie se nyní v této oblasti stala světovým lídrem, přičemž objem digitálních plateb se už v roce 2023 prudce zvýšil na 135 miliard ze 46 miliard v roce 2021.



Dohody o volném obchodu, kapitálové výdaje a průmyslová politika podporují vývoz



Celosvětově roste poptávka po produktech vyrobených v Indii. Očekává se, že v nadcházejícím desetiletí se indický vývoz ztrojnásobí, přičemž klíčové jsou vývozy elektroniky, IT a obrana. K tomuto růstu přispívají dohody o volném obchodu (FTA). Ve srovnání s ostatními rozvíjejícími se trhy má Indie dobré dohody o volném obchodu. Indie má například 13 dohod o volném obchodu, které pomáhají zvýšit konkurenceschopnost jejího zboží na světových trzích tím, že snižují cla a netarifní překážky.



Vládní politika podporuje mezinárodní společnosti, aby v zemi zřizovaly výrobní základny. Patří mezi ně programy Make in India a Production Linked Incentive (PLI). Kromě toho má i režim pobídek vázaných na produkci (PLI) přilákat investice, přičemž už zvýšil výrobní kapacitu v mnoha odvětvích. Program PLI vedl k výraznému růstu u výroby elektroniky, léčiv a automobilových součástek, což Indii umožnilo růst na základě obchodního vývozu a snížit závislost na dovozu.



Lepší obchodní infrastruktura a příznivé politiky rovněž přilákaly přímé zahraniční investice, což dále podpořilo exportně orientovaná průmyslová odvětví. Společnosti přesunuly své dodavatelské řetězce do Indie a využívají výhod rostoucího počtu kvalifikovaných pracovních sil.



„Celkově lze říci, že indická ekonomika vychází z nízkého základu a nabízí dostatek příležitostí ke zlepšení. V příštích letech proto očekáváme setrvale vysokou úroveň růstu,“ uzavírá Paul Jackson.