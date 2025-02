Rozbřesk: Trhy čekají s napětím na německé volby, co sledovat?

O víkendu čekají Evropu velmi důležité německé volby. Řada investorů čeká s nadějí na to, že nová vláda přinese reformy podporující hospodářský růst. Největší evropská ekonomika dva poslední roky po sobě klesá a její klíčové průmyslové obory v čele se segmentem automotive v posledních letech setrvale ztrácejí podíl na globálních trzích. Rychlé změny směru a restart německé ekonomiky ani v našich optimistických scénářích nepřinesou viditelné zrychlení německého hospodářství v letošním roce (naše očekávání +0,3 %). O víkendu však může vykročit správným směrem.







O jaké reformy se jedná? Pravděpodobný vítěz (pravicová CDU/CSU) bude řešit dva hlavní směry problémů. Prvním a jednodušším z nich je slabá poptávka daná opatrností německých domácností (jedna z nejvyšších měr úspor v Evropě), ale také relativně hodně přísnou německou rozpočtovou politikou, které pravidla spojená s dluhovou brzdou nedovolují realizovat potřebné investice (obrana, energetika, doprava a další). Investoři si od nové vlády vedené CDU/CSU slibují rozvolnění pravidel spojených s dluhovou brzdou a vyšší investice zejména do infrastruktury a obrany, které mohou mít časem pozitivní multiplikační efekty do zbytku ekonomiky (nečekáme však dříve než v roce 2026). Druhá reformní oblast je o poznání složitější – nová německá vláda musí reagovat na strukturální problémy domácího průmyslu a ztrátu jeho pozic na globálních trzích. Plány na snížení cen energií, snížení daňové zátěže a byrokracie a rozpohybování pracovního trhu však narážejí na daleko větší množství implementačních úskalí, a i shoda v koalici na nich může být o poznání složitější. Změna směru strukturálních politik mířících na “slabou nabídku” bude z podstaty věci pomalá, a proto nehledě na výsledek německých voleb předpokládáme, že přirozený růst německé ekonomiky v nejbližších třech letech výrazně nepřekročí 0,5 %.



O co tedy půjde konkrétně ve víkendových volbách? Trhům jde především o to, jak silné bude vítězství vedoucí pravicové CDU/CSU, zda bude moci vytvořit pohodlnou vládnoucí většinu buď s levicovou SPD nebo se stranou zelených (v ideálním případě si bude moci vybrat) a zda budou mít demokratické strany ústavní většinu (? v obou komorách parlamentu). V souvislosti s tím jde o to, jak silné budou zisky anti-systémové AFD a menších radikálnějších stran v čele s bývalými komunisty z Die Linke a novou extrémní levicí. Menší náskok CDU/CSU a větší fragmentace parlamentu obecně reformám přát nebude – bez demokratické ústavní většiny v parlamentu bude reforma fiskální politiky složitější (zvlášť pokud půjde o vyšší výdaje na obranu).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží na pozitivnější vlně díky slabšímu dolaru a možná částečně i v očekávání německých voleb. Na druhé straně dnes ještě velkou část pozornosti přitáhnou poslední výsledky podnikatelských nálad v průmyslu z Německa a Francie. Koruna bude mít podle nás tak jako tak problém posunout se z úrovní okolo 25,00 EUR/CZK dále.



Eurodolar

Americký dolar během včerejší seance umazal veškeré zisky z tohoto týdne a posunul se k úrovni 1,05 EUR/USD. Dnes budou na obou stranách Atlantiku na pořadu dne indikátory sentimentu PMI. V eurozóně očekáváme stále mizernou náladu ve zpracovatelském průmyslu, který hledá cestu ven z recese. Na druhé straně, aktivita ve službách by měla setrvat v růstovém pásmu.



Akcie

Zámořské trhy včera ztrácely. Nejméně se dařilo průmyslu, když index Dow Jones Industrial Average propadl o 1 %. S&P 500 pak odepsal 0,4 %. Tahounem propadu byl řetězec Walmart, který klesl o 6,5 % poté, co zveřejnil výhled tržeb na fiskální rok 2026, který byl pod prognózami. Propad Walmartu s sebou stáhl i další maloobchodní řetězce, například Targert (-2 %) nebo Costco Wholesale Corp (-2,7 %). Nedařilo se ani hrdinovy loňského roku, společnosti Palantir, která včera propadla o 5,2 %. Společnost Carvana, což je online platforma pro nákup ojetých automobilů, oslabila o 12 %. Naopak čínská společnost Alibaba se veze na vítězné vlně a po včerejších solidních výsledcích si připsala 8,1% zisk.