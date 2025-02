ČBA: Ceny nemovitostí stouply loni v Česku v průměru o 10,7 procenta

Ceny nemovitostí stouply loni v Česku v průměru o 10,7 procenta. Prodeje nemovitostí vzrostly o 34 procent, u novostaveb o 51 procent. Trh pokračuje po velmi silném růstu aktivity v roce 2023 v poměrně rychlém návratu do hodnot před krizí. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace a společnosti Flat Zone, které dnes obě organizace představily novinářům.



U starší bytové zástavby podle nich cena vzrostla o deset procent na celorepublikové úrovni, v Praze meziročně stoupla o 18 procent. Cihlové domy si drží výrazně vyšší cenu za metr čtvereční proti panelovým domům. Ceny novostaveb rostly pozvolněji, v průměru o osm procent, v hlavním městě o devět procent. Rodinné domy si v regionech i na celonárodní úrovni zachovaly téměř stejnou hodnotu, v Praze ale ceny stouply o 15 procent.



Prodeje nemovitostí pokračovaly v návratu do běžných hodnot před skokovým propadem ve druhé polovině roku 2022. Největší prodeje jsou u novostaveb, které meziročně posílily o 51 procent. Ke konci roku bylo zároveň v celém Česku k dispozici přes 16.000 volných bytů v novostavbách ve výstavbě, vyplývá z dat.



Starší bytová zástavba si podle nich připsala 24 procent a rodinné domy 37 procent. Největší podíly prodejů jsou dlouhodobě v Praze a Středočeském kraji. U starších bytů představuje podíl těchto dvou regionů 39 procent ze všech transakcí, u nových bytů 60 procent všech prodejů.



"Během většiny roku 2024 jsme byli svědky pokračování nárůstu aktivity prodejů. V případě nových bytů se prodal dokonce druhý nejvyšší počet bytů za posledních 15 let. Nejvíce poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku v hlavním městě, Brně a Středočeském kraji," uvedl jednatel Flat Zone Milan Roček.



Přetrvává podle něj stav, kdy v místech s nejvyšší poptávkou je výstavba nových bytů zcela nedostatečná a v těchto lokalitách je nárůst cen nejvyšší. I když dynamika zvyšování cen byla nižší než v letech před poslední krizí v roce 2022, je nárůst cen, zejména u starých panelových bytů podle něj neopodstatněně vysoký proti cenám nových bytů. Ceny táhnou nahoru dlouhodobě Praha, Brno, Středočeský kraj a krajská města. V Praze jsou ceny starších bytů stále čtyřikrát vyšší než například v Ústeckém nebo Karlovarském kraji, dodal.



"Dostupnost bydlení v ČR tak nadále čelí problémům kvůli vysokým cenám nemovitostí, pomalému dokončování nových bytů a rostoucím hypotečním splátkám. K těm bych dále přiřadil nerozvinutý kapitálový trh a pomalý růst potenciálu ekonomiky, což se odráží v nízkém růstu disponibilního příjmu obyvatel, v uplynulém roce nejpomalejším v regionu," upozornil hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.



Navzdory lehce nadprůměrnému zahajování staveb v roce 2024 v ČR a více v Praze a Středočeském kraji zůstává počet dokončených bytů pod dlouhodobým průměrem. To vytváří kumulativní deficit přes 20.000 bytů v porovnání s dlouhodobým průměrem, z toho polovina v případě Prahy a Středočeského kraje, vyplývá z dat.