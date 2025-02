CNBC: Proč může být nedávný pokles pro S&P 500 pouhým zaškobrtnutím

Po náročném měsíci může být pro investory jedna záchrana: S&P 500, který před týdnem dosáhl svého historického maxima, v únoru zřídkakdy dosahuje vrcholu.

Spoluzakladatel společnosti DataTrek Research Nicholas Colas upozornil, že od roku 1980 dosáhl široký tržní index svého ročního maxima v únoru pouze jednou. Bylo to v roce 1994 poté, co Federální rezervní systém zahájil kampaň na zvýšení úrokových sazeb, která investory zaskočila.

„Pokud rok 2025 dopadne jako rok 1994, bude to pravděpodobně způsobeno novou vládní politikou, která má na ekonomickou důvěru stejný vliv jako nečekaný cyklus zpřísňování,“ napsal Colas ve zprávě. „Domníváme se, že americká ekonomika má dostatečnou dynamiku na to, aby se takovému výsledku vyhnula, a zůstáváme pozitivně naladěni na americké akcie.“

Tento měsíc byl pro akciový trh volatilní. Index S&P 500 v únoru poklesl o více než 1 %, a to i po zmíněném rekordním závěru z 19. února. Průmyslový index Dow Jones se snížil o 2,1 % a index Nasdaq Composite o 3,1 %. Druhý jmenovaný index byl rovněž na cestě k přerušení tříměsíčního růstu.

Tyto poklesy přišly v důsledku znepokojení obchodníků nad přetrvávající inflací a obavami z globálního obchodu. Kromě toho se koncem ledna objevil čínský startup DeepSeek, který se zabývá umělou inteligencí, a tím vzal hybnou sílu obchodu s umělou inteligencí, který byl motorem trhu v posledních více než dvou letech. Přesto si Colas nedělá příliš velké starosti.

„Protože nenásledovala žádná recese, rok 1994 nebyl pro index S&P 500 katastrofou (v podstatě se meziročně nezměnil) a pokles od vrcholu ke dnu (8,9 %) přesně zapadá do definice klasické korekce (8-10 %). Navíc to nejhorší bylo do dubna za námi a index S&P do konce roku vzrostl o 4,6 %,“ uvedl.

Sečteno a podtrženo, „zatím neočekáváme, že by rizika letošního roku dosáhla úrovně roku 1994 a že by index S&P 500 zopakoval dosažení ročního vrcholu v únoru“.

Také ostatní analytici zůstávají býčí. Vedoucí výzkumu Fundstrat Global Advisors Tom Lee označil nedávné oslabení akcií za „povrchové zranění“ a ve své poznámce uvedl, že po zveřejnění poslední čtvrtletní zprávy společnosti po skončení středečního obchodování je pravděpodobný obrat.

Jinde na Wall Street ve středu ráno společnost Bernstein zvýšila doporučení pro akcie Alibaba na „outperform“ z „market perform“ a předpovídá více než 20% růst.

„Zatímco minulý týden se zdál být lokálním maximem pro sentiment v oblasti AI, kombinace výnosnější alokace kapitálu (infrastruktura AI nad honbou za Temu na globálních trzích), lepší odvětvová struktura pro AI než starší cloud a možné vedlejší účinky boomu kapitálových výdajů na AI v Číně nás posouvá k přesvědčení, že by se nyní zisk společnosti Alibaba mohl dostat na vzestupnou trajektorii,“ napsala firma ve středeční výzkumné zprávě.

Zdroj: CNBC