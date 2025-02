EU představila plán na snížení nákladů na energie pro podniky i občany

Evropská komise (EK) dnes předložila plán na snížení nákladů na energie pro podniky i občany, dokončení energetické unie, přilákání investic a lepší připravenost na potenciální energetické krize. Cílem plánu je ušetřit Evropanům už v letošním roce 45 miliard eur (1,1 bilionu Kč), do roku 2040 by to pak mělo být 260 miliard eur (6,5 bilionu Kč) ročně. Informoval o tom dnes eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen, podrobnosti zveřejnila EK na svém webu.



"Vysoké ceny energií poškozují naši schopnost konkurovat, platíme za energii třikrát, čtyřikrát tolik než naši konkurenti ve Spojených státech. Zároveň naši občané nezvládají platit účty za energie, což je nepřípustné. Ceny za energie musíme zásadně snížit," uvedl na tiskové konferenci Jörgensen. "Jde ale také o bezpečnost, v Evropské unii stále nakupujeme ruský plyn, čímž nepřímo pomáháme (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi financovat válku. Od začátku války jsme dovezli fosilní paliva z Ruska v hodnotě, která se rovná nákladům na 245 bojových letounů, což je neudržitelné," dodal s tím, že sedmadvacítka musí být na fosilních palivech z Ruska nezávislá. Komisař nicméně zdůraznil i pokračování v boji proti klimatickým změnám, které mají po celém světě devastující následky.



Právě ze všech těchto důvodů Evropská komise vypracovala Akční plán pro dostupnou energii (Affordable Energy Action Plan), jehož cílem je snížit účty průmyslu a domácností o desítky miliard eur a urychlit dekarbonizaci trhů s elektřinou. Evropská komise uvedla, že se bude zabývat mimo jiné investicemi do projektů zkapalněného zemního plynu (LNG) v zahraničí. V plánu má "okamžité jednání" se spolehlivými dodavateli ve snaze snížit ceny energií. Kromě toho unijní exekutiva doporučí členským státům snížit daně z elektřiny.