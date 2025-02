Trhům v Evropě dnes naloží avízo Trumpových 25% cel, Nvidii si investoři budou ještě hodně přebírat…

Dvě významné zprávy si musejí přebrat investoři před dnešním obchodováním. První z nich jsou noční výsledky AI lídra , po kterých trh toužil růst a akcie sunout výše, příliš mu to ale nejde pro smíšený obraz výhledu pro další čtvrtletí. Znovu také promluvil americký prezident Donald Trump a jeho vzkaz je dvojí: brzy uvalíme 25% cla na Evropu a od dubna dojde na odložená cla na Kanadu a Mexiko. Během dneška pak přineseme preview pro zítřejší výsledky za 4Q a celý rok 2024.

Co na to futures: DAX -0,7 %, CAC -0,5 %, FTSE -0,2 %; DJIA +0,25 %, S&P 500 +0,5 %, Nasdaq +0,6 % - tedy Evropa pod tlakem hrozby cel, Amerika se snaží svézt na číslech Nvidie. Podívejme se na dvě stěžejní zprávy podrobněji.

ve svém 4Q dosáhla celkových příjmů 39,33 miliardy dolarů, což je prudký meziroční růst o 78 procent a porážka očekávání analytiků v anketě pro agenturu Bloomberg na metě 38,25 mld. USD. Tržby za klíčovou oblast datacenter dosáhly 35,6 miliardy dolarů po meziročním růstu o ještě výraznějších 93 procent a výsledek je také nad očekáváním trhu 34,09 mld. USD. Očištěná hrubá marže dosáhla 73,5 procenta a ztenčila tak proti 76,7 % před rokem. Úroveň tržních očekávání vyrovnává, byla na 73,5 % posazena.

Pokud jde o výhled, v prvním kvartále očekává celkové příjmy 43 miliard dolarů plus minus 2 procenta. Očekáváním trhu zde je 42,26 mld. USD a i zde tak jde o mírné překonání. Hrubá marže má klesnout do pásma 70,5 až 71,5 procenta a jsme u prvního zklamání vůči očekávání trhu na úrovni 72,1 %. Zřejmě i tento bod je motivem opatrnosti tržní reakce – akcie nejprve zamířily o 4 % výše, vzápětí začaly zisky odevzdávat.

Reálný pohyb akcií po výsledcích budeme moci záhy poměřit s předpovědmi před zveřejněním čísel. Podle dat volatilita po reportu Nvidie v závislosti na tom, zda pozitivním nebo negativním směrem, bude mít sílu kolem 1,3 procenta celého indexu S&P 500. U osmi předchozích kvartálních reportů to bylo na průměru 0,8 %. Pokud jde o reakci samotných akcií na výsledky, tu očekávají o více jak 10 %. Akcie jsou vyhledávány také na opčním trhu, za poslední měsíc zodpovídaly za zhruba 15 % sázek na jednotlivé akcie. Tržní kapitalizace akcíí stále přesahuje 3 biliony amerických dolarů a titul je propsán například také do čelních ETF na americké akcie či technologie.

Spojené státy brzy oznámí zavedení cel na dovoz z Evropské unie, která budou činit 25 procent. Během prvního zasedání své vlády to řekl americký prezident Donald Trump. Washington také podle něho od 2. dubna zavede dovozní cla pro Kanadu a Mexiko, která měla původně začít platit od března, informují agentury. Evropská komise večer uvedla, že je připravena rychle zareagovat odvetnými cly. "Přijali jsme rozhodnutí a brzy ho oznámíme, bude to 25 procent," prohlásil Trump. Přitom zopakoval, že evropské země podle něj nespravedlivě vyvážejí do USA více, než dovážejí, přičemž rozdíl činí 300 miliard dolarů (7,2 bilionu korun). Evropská komise naproti tomu tvrdí, že obchodní přebytek činí jen zhruba polovinu této částky, pokud se počítá pouze zboží, a pokud se započtou i služby, jde podle Bruselu pouze o 50 miliard. "Evropská unie byla založena s cílem brát Spojené státy na hůl. A dělala to dobře. Ale teď jsem prezident," prohlásil Trump.

Z dalších zpráv:

ve 4Q dosáhla očištěného zisku 892 mil. EUR za očekáváním trhu dle konsensu Bloomberg 994,9 mil. EUR.

Salesforce očekává pro 1Q příjmy 9,71 - 9,76 mld. USD, trh počítal s 9,71 mld. USD a akcie v americkém aftermarketu odpověděly propadem o 10 %.

Pojďme na domácí trh:

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) dnes zhoršila výhled české ekonomiky pro letošní rok. Předpokládá nyní, že hrubý domácí produkt (HDP) České republiky se zvýší pouze o 1,9 procenta, zatímco v září letošní růst odhadovala na 2,4 procenta. Banka to uvedla ve svém novém hospodářském výhledu pro země, ve kterých působí.

Zítra 28. února 2025 před otevřením trhu zveřejní hospodářské výsledky za 4Q a celý rok 2024 bankovní skupina Group. Očekáváním Patrie pro kvartální výsledky je čistý úrokový výnos na úrovni 1,85 mld. EUR, příjmy z poplatků a provizí 752 mil. EUR a čistý zisk 721 mil. EUR.