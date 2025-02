Erste vykázala růst provozního zisku na 5,9 miliardy eur, Zelenskyj přijíždí na schůzku do Bílého domu. Evropské futures a bitcoin nicméně drtí hrozba cel

Zelenskyj přijíždí do Bílého domu, včera Starmer z něj odcházel relativně spokojený. Bitcoin a další kryptoměny pod prodejním tlakem. oznímila zpětný odkup akcií. poskytl dobrý výhled.

Futures: DAX -1,1 %, CAC -1,0 %, FTSE 100 -0,8 %.

Erste Group Bank vykázala v roce 2024 provozní výsledek ve výši 5,9 miliardy eur (+6,6 %) díky silnému růstu v oblasti zákaznického podnikání. Zákaznické úvěry výrazně vzrostly na 218,1 miliardy eur (+4,9 %), přičemž dynamika růstu byla mírně silnější ve střední a východní Evropě (CEE). Po poněkud slabší poptávce v první polovině roku vzrostla chuť na úvěry ve čtvrtém čtvrtletí. Vklady také vzrostly na 241,7 miliardy eur (+3,8 %). Poměr nesplácených úvěrů vzrostl z 2,3 % na 2,6 %, což bylo v souladu s očekáváními. To bylo především kvůli nedostatku makroekonomického oživení v Rakousku, protože kvalita aktiv v zemích CEE zůstala na velmi dobré úrovni. Daňová sazba vzrostla meziročně o přibližně 3 procentní body na 21,1 %. Erste Group dosáhla čistého zisku ve výši 3,1 miliardy eur (meziročně +4,3 %).



Za Trumpem dnes: Prezident Volodymyr Zelenskyj přijíždí v pátek do Bílého domu s osobní výzvou, aby přesvědčil Donalda Trumpa, aby ve spěchu za uzavřením mírové dohody s Ruskem neprodával svou zemi.

Zdálo se, že nejhorší obavy v předvečer cesty trochu opadly, protože americký prezident ještě minulý týden bleskově odvolal své odsouzení svého ukrajinského protějšku jako „diktátora“.



Od Trumpa včera: Britský premiér Keir Starmer odcházel ze schůzky s Donaldem Trumpem spokojený, přestože se mu nepodařilo splnit jeho hlavní cíl - získat americkou bezpečnostní pojistku, která by chránila Ukrajinu před dalšími útoky po ukončení ruské války.

Starmer okouzlil Trumpa na jejich prvním setkání od nástupu republikána do úřadu - apeloval na jeho lásku k okázalosti tím, že mu předal osobní pozvání od krále Karla III. k účasti na druhé státní večeři ve Spojeném království, což premiér označil za „bezprecedentní“ a svědčící o úzkých vazbách mezi oběma národy.

Trump pozvání na místě přijal a rozvedl svou lásku k Británii s odkazem na golfová hřiště, která tam vlastní.

Během společné tiskové konference se Starmerem z Bílého domu vyjádřil americký prezident ochotu rychle uzavřít obchodní dohodu, která by umožnila Spojenému království vyhnout se clům, a naznačil podporu plánu na postoupení svrchovanosti Chagoských ostrovů v Indickém oceánu při zachování kontroly nad tamní vojenskou základnou.



Kryptoměny: V pátek se prohloubila krize bitcoinu, protože investoři se v důsledku nejnovějších celních hrozeb amerického prezidenta Donalda Trumpa vrhli na bezpečná aktiva, což pro jeden z nejoblíbenějších trumpovských obchodů znamenalo dramatickou prověrku reality.

Kryptoměna se do 7:00 v Londýně propadla o 5,8 % na 79 363 USD, čímž upevnila ztrátu více než 25 % od doby, kdy před necelými šesti týdny dosáhla svého historického maxima. Výprodej přišel uprostřed širokého propadu kryptoměn, přičemž Ether, Solana a XRP v pátek klesly o více než 7 %.



Allianz výsledky: SE vykázala za čtvrté čtvrtletí lepší než očekávaný zisk a generální ředitel Oliver Baete se chystá vrátit investorům další kapitál.

Provozní zisk německé pojišťovny, která vlastní správce aktiv Pacific Investment Management Co. , vzrostl o 11 % na 4,17 miliardy eur (4,33 miliardy USD), k čemuž přispěly její aktivity v oblasti pojištění majetku a úrazů. Analytici odhadovali 3,89 miliardy eur.

Společnost navrhla zvýšit dividendu o téměř 12 % na 15,40 EUR na akcii. V pozdních čtvrtečních hodinách rovněž oznámila nový program zpětného odkupu akcií ve výši až 2 miliard eur.

Baete se v prosinci zavázal k vyššímu výplatnímu poměru zisku a zvýšil hlavní střednědobý cíl zisku , když stanovil priority pro příští tři roky. Jednou z oblastí, kde by mohlo dojít ke změnám, je správa aktiv, kde řada transakcí v Evropě zvýšila naléhavost konsolidace menších firem.



Dell výsledky: Společnost Technologies Inc. poskytla dobrý výhled prodeje serverů optimalizovaných pro umělou inteligenci, ačkoli investoři se nadále obávají o ziskovost těchto produktů.

Pro rok končící v lednu 2026 očekává, že dodá servery s umělou inteligencí v hodnotě 15 miliard dolarů. To je zhruba 50% nárůst oproti 9,8 miliardám dolarů, které dodala ve fiskálním roce končícím 31. ledna.

Potřeba výpočetní techniky pro provoz nástrojů umělé inteligence vedla k rozmachu výrobců výkonných serverů, jako jsou společnosti , Super Micro Computer Inc. a Enterprise Co. Po uzavření smluv se společností xAI Elona Muska a dalšími zákazníky se po skončení čtvrtého čtvrtletí zvýšil objem nevyřízených zakázek společnosti na servery s umělou inteligencí na 9 miliard dolarů, uvedl ve čtvrtek ve svém prohlášení provozní ředitel Jeff Clarke. Začátkem tohoto měsíce agentura Bloomberg informovala, že si u Muskova startupu zajišťuje masivní zakázku na servery v hodnotě 5 miliard dolarů.