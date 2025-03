EK chce poskytnout automobilkám více času na splnění emisních cílů

Evropská komise (EK) navrhne úpravu systému pokut pro výrobce aut, kteří neplní emisní cíle. Automobilky by podle návrhu měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoliv za každý rok. Uvedla to dnes předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Základní cíle je ale podle ní potřeba dodržet. Navrhované změny poskytnou automobilkám více času na splnění emisních cílů a umožní jim vyhnout se placení pokut v letošním roce.



Po oznámení šéfky komise začaly na burze zpevňovat akcie evropských automobilek, včetně německých firem , a Mercedes-Benz.



Von der Leyenová v posledních týdnech o situaci v automobilovém průmyslu jednala s představiteli automobilových podniků, odborů i ekologických organizací. Podrobnosti o výsledcích rozhovorů představí EK ve středu.



Česká republika v únoru Evropské komisi navrhla, aby automobilky vykazovaly plnění emisních cílů za pětileté období. Vysoké sankce za neplnění emisních cílů stanovené pro letošní rok ohrožují podle premiéra Petra Fialy konkurenceschopnost a životaschopnost evropského automobilového průmyslu.



Evropský automobilový průmysl je klíčovým odvětvím, které tvoří sedm procent hrubého domácího produktu (HDP) Evropské unie. V celé EU v současnosti zaměstnává asi 13 milionů lidí. V Česku se podílí na HDP devíti procenty, tvoří 34 procent zpracovatelského průmyslu a 24 procent exportu. Přímo či nepřímo zaměstnává zhruba 500.000 lidí.



V poslední době se automobilový průmysl v Evropě potýká mimo jiné se slabou poptávkou, rostoucí konkurencí z Číny a také s nečekaně slabým zájmem lidí o elektromobily. Čelí také hrozbě, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalí dodatečná cla na dovoz do USA.