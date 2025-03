Perly týdne: Přehání to trh s obavami?

David Zervos z Jefferies se domnívá, že obavy související se cly jsou přehnané a investoři naopak podceňují pozitivní vliv deregulace menší federální vlády. Mohamed El-Erian z Queens’ College Cambridge také hovoří o dlouhodobém pozitivním vlivu některých kroků současné vlády, ale klade důraz na oslabující ekonomický růst. A Ned Davis Research upřesňuje některá tvrzení ohledně toho, které společnosti jsou nejvíce zaměřeny na domácí ekonomiku.



Podceňovaná pozitiva a přehnaná negativa? David Zervos z Jefferies se domnívá, že se cly se to na trhu přehání a investoři naopak podceňují pozitivní vliv deregulace menší federální vlády. Stratég na CNBC konkrétně uvedl, že obavy z dopadů cel jsou „masivně přehnané“, rozhodující by měl být dlouhodobý pozitivní vliv uvedených dvou faktorů. U cel jde přitom do značné míry o „vyjednávající taktiku“ nového prezidenta.



Zervos hovořil o „přesunu směrem k soukromému sektoru“. Ten by měly vyvolat změny ve federálním vládním systému, které mimo jiné podněcuje organizace DOGE, v jejímž čele stojí Elon Musk. Tento přesun může podle experta zpočátku způsobovat určité nepříjemnosti a vláda se možná právě proto rozhodla udělat krok tímto směrem hned na počátku svého funkčního období.



Případné negativní dopady vládních kroků na akciový trh podle Zervose tlumí pohyb dlouhodobějších výnosů vládních dluhopisů. Ty totiž výrazně klesly a nenaplňují se tak predikce, podle kterých měly výnosy desetiletých obligací naopak růst k 5 % či ještě výš. K tomu je tu zmíněný dlouhodobý příběh, kterému stratég věří, a celkově by tak měla být situace pro akcie „zdravá“ a „je tu mnohem více pozitivního, než se zdá.“



Zpomalování růstu: Mohamed El-Erian z Queens’ College Cambridge má na současný vývoj trochu jiný názor než Zervos. Podle tohoto ekonoma je pravděpodobné, že nyní bude docházet k výraznému přehodnocení růstového výhledu amerického hospodářství, a to směrem dolů. Hovořil konkrétně o 1% růstu v letošním roce. To by znamenalo, že se začne mnohem více hovořit i o možnosti takového zpomalení, které by nakonec vedlo k recesi. Tu ale El-Erian stále nevidí jako hlavní scénář, její pravděpodobnost nyní odhaduje asi na 25 %.



Akcioví investoři si podle experta hodně přivykli nakupování akcií při poklesu jejich cen. Tento efekt se může projevovat i nyní, trhy přitom počítají s tím, že Fed letos sníží sazby třikrát. Ekonom si ale myslí, že jde o přehnaný odhad. Růst sice může zpomalovat, ale inflační tlaky se mohou zvednout. Ukazují na to mimo jiné inflační očekávání a ekonom se tak domnívá, že letos může přijít jen jeden pokles sazeb.



El-Erian si také myslí, že firemní sektor se poučil z vývoje let 2021 a 2022 a nyní by ceny v případě vyšších nákladových tlaků zvedal rychleji. Mohl by tak dokonce činit preventivně, pokud by se domníval, že se dostaví nákladové tlaky. Proti takovému vývoji by stálo výrazné zpomalení ekonomického růstu, jenže to by nakonec byl „ještě větší problém“.



K politice nové americké vlády pak expert uvedl, že pokud by se jí povedlo snížit ceny ropy, mělo by to přímý pozitivní dopad na disponibilní příjmy domácností. Reformu veřejného sektoru a federálního vládního systému pak vidí tak, že její přínosy se dlouhodobě skutečně projeví podobně jako deregulace. V tomto ohledu tedy El-Erian hovoří podobně jako Zervos. Dodal ale, že cesta k oněm dlouhodobým přínosům je velkou výzvou, „protože nemáte kontrolu nad sentimentem firem a domácností.“ Pokud by se přitom sentiment zhoršoval, bude to představovat výraznou překážku.



El-Erian v uvedené souvislosti zavzpomínal na návštěvy Disney parků se svými dětmi s tím, že dobrá destinace nemá moc velkou hodnotu, pokud nezvládnete cestu k ní. U zmíněných výletů to znamenalo, že se musí správně odhadnout časová náročnost cesty a dopravní zácpy. U vládní politiky se také tato náročnost začíná projevovat a musí být zvládnuta, „pokud se má dorazit do cílové stanice.“



Malé upřesnění u akcií malých firem: Ned Davis Research v jedné ze svých posledních analýz poukazuje na to, že malé firmy navzdory široce rozšířenému přesvědčení generují v domácí americké ekonomice podobný podíl zisků jako společnosti velké. Obecně se sice předpokládá, že menší firmy jsou více orientovány na domácí ekonomiku, což může mít nyní vztah například k tématu cel a odvetných opatření. Nicméně NDR uvádí, že společnosti v indexu S&P 500 nyní generují v americké ekonomice asi 42 % zisků a v indexu S&P 600 je toto číslo v podstatě stejné. Ovšem u indexu S&P 400, který zahrnuje středně velké firmy, je podíl na úrovni 32 %.



Goldman Sachs připomíná očekávání u ziskovosti obchodovaných firem zahrnutých ve vybraných indexech pro letošní a příští rok. Nejsilnější růst se čeká u indexu Russell 2000:





Zdroj: X



Výnosy a index ekonomických překvapení: Paulden Perspective dává v následujícím grafu do souvislosti index ekonomických překvapení od a výnosy desetiletých vládních obligací. Jejich pohyby se často promítají i do dění na akciovém trhu a podle obrázku mají určitou tendenci kopírovat právě vývoj indexu ekonomických překvapení s tím, že ten je v grafu posunutý o tři měsíce dopředu. Jeho současná výše by tak implikovala výnosy na úrovni 4,25 % (u nich je v grafu obrácené měřítko):





Zdroj: X