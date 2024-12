Začínají trhy věřit v dezinflační vliv Trumpovy vlády?

Investoři stále více věří tomu, že nová americká vláda přinese deregulaci a její politika celkově podpoří pokles výrobních nákladů. Pro CNBC to uvedl stratég Jefferies David Zervos, podle kterého je nejzajímavějším investičním příběhem posledních několika týdnů vývoj výnosů desetiletých vládních dluhopisů. Proč?



Stratég poukázal na to, že zmíněné výnosy rostly, ale nyní přišel jejich znatelný pokles. To podle něj odráží posun v tom, jak trhy vnímají vliv politiky nové vlády na ekonomiku a inflaci. Nyní totiž investoři kladou větší váhu na scénář, v němž vládní politika nakonec povede ke snížení inflačních tlaků, a to se odráží ve zmíněném poklesu výnosů dlouhodobějších dluhopisů.



Zervos míní, že tématem se pro trhy stává i zmenšování amerického vládního sektoru a zvyšování jeho efektivity. Mezi investory je tak nyní zájem o to, zda by takové kroky v první vlně nepřinesly ekonomické zpomalení kvůli poklesu objemu vládních zakázek. Pokud by k tomu došlo, mohlo by to do značné míry ovlivnit i další chování centrální banky a vývoj sazeb.







Stratég celou současnou situaci rozděluje na krátké a delší období. S tím, že právě v delším období by mohla politika současné vlády vést k tomu, že se zdroje budou přesouvat k soukromému sektoru, kde budou využívány efektivněji než v tom vládním. K tomu bude „zajímavé sledovat krátkodobá data“ a vývoj v oblasti deregulace, cel a změn ve fungování řady ministerstev. Podle experta budou dosahovat podobného významu jako ty prosazené prezidentem Reaganem.



Dopad, který mělo dřívější zavedení cel na inflaci, nebyl podle stratéga tak výrazný. A některé úvahy o tom, jak moc stagflačně budou určité kroky nové vlády působit, mohou být přehnané. Ještě se přitom uvidí, jak bude Trump cla vůbec používat. Podle stratéga totiž může jít o „taktický nástroj“, kterým může americký prezident sledovat větší otevření zahraničních trhů pro americké experty, snížení geopolitických tenzí a další cíle.



The Daily Shot v souvislosti s úvahami o dopadech politiky nové americké vlády poukazuje na vývoj v Mexiku, konkrétně na změny v očekávaných investicích firemního sektoru. Tato očekávání měla tendenci k poklesu od května letošního roku, po zveřejnění výsledků amerických voleb pak nastal mimořádně prudký propad:





Zdroj: CNBC