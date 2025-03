KARO Leather vzrostl provozní zisk EBITDA o 170 procent, další skokový růst čeká i letos

Společnost KARO Leather, zpracovatel kůží pro nábytkářský a obuvní průmysl, dnes zveřejnila předběžné výsledky hospodaření za rok 2024. Rok 2024 byl výsledkově historicky nejúspěšnějším obdobím skupiny KARO. Provozní zisk EBITDA vzrostl meziročně o 170 procent na 96 milionů korun. Letos je očekáván další dynamický růst. Na úrovni provozního zisku EBITDA o 37 procent na 132 milionů korun a u čistého zisku se očekává růst dokonce o 130 procent na úroveň 62 milionů korun.

Skupina KARO Leather zaznamenala v roce 2024 významný nárůst zisku na všech úrovních, a to i přes pokles tržeb vyjádřených v CZK, které meziročně poklesly o 18 % na 259 mio. CZK. Pro KARO Leather je však stěžejní rostoucí přidaná hodnota na 1 m2 zpracované kůže, což v kombinaci s meziročním růstem objemu fyzické produkce o 3,6 % na 1,04 mil. m2 zpracovaných a prodaných kůží přineslo významný růst zisků.

Pro skupinu KARO Leather se stalo zásadním okamžikem spuštění výroby v novém výrobním závodu Snaha Brtnice. Od srpna 2024 tento závod postupně navyšuje své výkony, a tím pozitivně přispívá k růstu zisků celé skupiny, kdy EBITDA marže meziročně vzrostla na více než trojnásobek z 11 na 37 %. Provozní zisk EBITDA tak vzrostl meziročně o 170 % na 96 mio. CZK. Čistý zisk pak vzrostl na 27 mio. CZK při čisté marži 10,5 %.

Díky navýšení kapitálu v prosinci 2024 se také podařilo významně snížit čistý dluh téměř o polovinu a navýšit vlastní kapitál. Společnost se tak dnes může pyšnit ukazateli zadluženosti na velice konzervativních násobcích Net debt / Equity 0,41x a Net debt / EBITDA 2,37x.

Skupina KARO Leather předpokládá při souběhu nárůstu objemu produkce a dalšího zvyšování marže na 1 m2 vyrobených a prodaných usní významný růst zisků ve střednědobém horizontu. Zásadní pro tento růst je i rozšiřování produktů, kdy nově KARO Leather vstupuje do segmentu tactical footwear, a bude dodávat kůži i evropským výrobcům armádní obuvi.

V roce 2025 se očekává růst provozního zisku EBITDA o 37 % na 132 mio. CZK a čistý zisk by měl vzrůst dokonce o 130 % na 62 mio. CZK. V roce 2027 by pak chtěla skupina atakovat provozní zisk EBITDA 200 mio. CZK. V dalších letech chce KARO Leather dosáhnout na svůj současný pomyslný produkční strop při EBITDA provozním zisku až 270 mio. CZK.

Prezentace pro investory a konferenční hovor s vedením

Prezentace pro investory Q4/24, je k dispozici ke stažení na webové stránce karo-leather.com/pro-investory, kde společnost informuje také o aktuálním vývoji plánovaného přechodu akcií na Prime Market pražské burzy.



Pro akcionáře, analytiky, zástupce médií i investorskou veřejnost pořádá společnost KARO Leather a.s. konferenční hovor, který se uskuteční online 10. března v 18 hodin. Registrovat se na něj lze pomocí tohoto odkazu.

Přechod KARO Leather na Prime Market

Skupina KARO Leather vstoupila na trh START v říjnu 2019. Od té doby společnost využila tuto platformu pro několik úpisů nových akcií. Každý úpis přinesl vždy nominálně vyšší kapitál, a to při vyšší ceně akcií. Hodnota našich akcií od IPO posílila o 275 % ze 40 CZK na současných 150 CZK. Tržní kapitalizace při IPO, která činila 120 mio. CZK, se během vice než 6 let dostala na téměř 9násobek a již přesáhla úroveň 1 miliardy korun. V roce 2025 firma očekává provozní zisk EBITDA vyšší než byla hodnota celé společnosti při jejím IPO debutu, další dynamický růst zisků předpokládá i do dalších let. Firma podle svých slov významně posílila řídící i kontrolní struktury, systémy a pravidelný reporting. Přechod na Prime Market tak považuje za přirozený další krok ve svém vývoji.

Hlavní akcionáři dnes drží zhruba 60 % akcií a 40 % představují volně obchodované akcie (free float). Free float je tak při současné tržní ceně nominálně velký zhruba 400 milionů korun, což již dnes odpovídá solidním obchodním objemům na sekundárním trhu (158 milionů korun objem transakcí za posledních 12 měsíců). Akcionářský kmen čítá více než 1.600 akcionářů (včetně několika penzijních a investičních fondů).

Zdroj: KARO Leather