Volkswagenu loni klesl čistý zisk téměř o 31 procent, Škoda Auto naopak zvýšila provozní zisk o 30 procent

Německému automobilovému koncernu loni klesl čistý zisk o 30,6 procenta na 12,39 miliardy eur (310 miliard Kč), provozní zisk se pak snížil o 15 procent na 19,1 miliardy eur. Za nižším provozním ziskem podle automobilky stojí zvýšení fixních nákladů. Výsledek zahrnuje také náklady na restrukturalizaci ve výši 2,6 miliardy eur. Automobilka Škoda Auto v loňském roce zvýšila provozní zisk na 2,3 miliardy eur (57,5 miliardy Kč) z 1,77 miliardy eur předloni. Akcie Volkswagen rostou o 1,8 %.



Obrat se naopak o necelé jedno procento zvýšil a dosáhl 324,7 miliardy eur. V letošním roce plánuje skupina zvýšit tržby o pět procent. Dividenda se sníží o 30 procent na 6,36 eura na akcii. Je to výraznější snížení, než se očekávalo, uvedla agentura DPA.



Odbyt klesl o 3,5 procenta na devět milionů vozidel. Růst prodeje v Jižní Americe podle sdělení společnosti nevyrovnal pokles na čínském trhu. V Evropě a Severní Americe zůstal prodej na úrovních roku 2023.



Vedení společnosti se loni dostalo do sporu s německými odboráři o podobu úsporných opatření. Podle odborů IG Metall se na konci roku podařilo najít kompromis, na jehož základě nebudou v Německu uzavřeny žádné továrny a do konce roku 2030 se nebude ani propouštět z organizačních důvodů. Koncern přesto hodlá v příštích šesti letech zrušit v Německu přes 35.000 pracovních míst.

Automobilka Škoda Auto loni zvýšila provozní zisk o 30 procent

Automobilka Škoda Auto v loňském roce zvýšila provozní zisk na 2,3 miliardy eur (57,5 miliardy Kč) z 1,77 miliardy eur předloni. Zisk podpořil vyšší prodej, příznivé složení prodávaných vozů a vývoj směnných kurzů. V dnešní výsledkové zprávě to oznámil mateřský koncern .



Tržby se zvýšily na 27,8 miliardy eur (695,4 miliardy Kč) z 26,5 miliardy eur o rok dříve. Nejprodávanějším vozem loni zůstala Octavia, zájem byl také o modelové řady Fabia, Kamiq, Karoq a Kodiaq. Na vysoké úrovni zůstala také poptávka po modelu elektromobilu Enyaq, uvedla automobilka.



Koncern už dříve oznámil, že celosvětový odbyt Škody Auto se v loňském roce zvýšil o 6,9 procenta na 926.600 vozů.



Škoda Auto zaměstnává zhruba 37.000 lidí a v České republice provozuje tři výrobní závody. Má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství.



Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer v únoru německému týdeníku Automobilwoche řekl, že společnost plánuje do roku 2028 snížit počet nepřímých zaměstnanců o 15 procent s využitím přirozené demografické fluktuace. Snižování se podle něj netýká přímých zaměstnanců ve výrobě.

Zdroj: ČTK, Patria