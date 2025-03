Alphabet chce získat specialistu na kyberbezpečnost Wiz za 30 miliard dolarů, píše WSJ

Americká společnosti Alphabet, majitel Googlu, je v pokročilé fázi jednání o převzetí firmy zabývající se kybernetickou bezpečností Wiz za zhruba 30 miliard USD (688,3 miliardy Kč). Informuje o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Dohoda by mohla být největší akvizicí uskutečněnou firmou Alphabet.



Dohoda by podle zdrojů mohla být oznámena již brzy, pokud na poslední chvíli nenarazí na nějaké překážky.



Alphabet byl podle médií blízko dohodě o koupi Wiz již loni v červenci. Cena měla tehdy činit zhruba 23 miliard USD. Jednání však nakonec ztroskotala, protože Wiz a někteří jeho investoři měli obavy mimo jiné z doby, kterou by transakce potřebovala k překonání regulačních překážek. Wiz se místo toho rozhodl soustředit na primární nabídku akcií.



Případná dohoda bude pravděpodobně stále čelit přísné kontrole regulačních orgánů. Stane se také zřejmě jednou z největších transakcí v letošním roce.



Wiz se specializuje na bezpečnost cloudových služeb a detekci hrozeb v reálném čase. Sídlí v New Yorku a kromě USA má pobočky také v Izraeli. Startup podle svých internetových stránek spolupracuje s řadou velkých cloudových společností, včetně Amazonu, a Googlu.