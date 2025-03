Perly týdne: Zanedbaná Tesla a prosperující NVIDIA

David Baszucki, který stojí v čele společnosti Roblox, hovořil na CNBC o tom, co vše mohou lidé díky umělé inteligenci v budoucnu dělat. Ta je přitom podle experta nebude nahrazovat, ale znásobí jejich schopnosti. Ross Gerber z Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management kritizuje Muskův přístup k Tesle a analytik společnosti Bernstein Stacy Rasgon chválí společnost NVIDIA.



NVIDIA s dobrým dlouhodobým výhledem? Analytik společnosti Bernstein Stacy Rasgon na CNBC uvedl, že ze strany vedení společnosti NVIDIA přišly dobré zprávy ohledně vývoje dalších čipů a pravděpodobné poptávky po nich ze strany velkých technologických společností. Lze mít ale v současné době na tuto firmu a akcii pozitivní pohled, když se stále více hovoří o ekonomickém útlumu? Analytik na tuto otázku odpověděl, že recese není specifickou otázkou této společnosti, ale všech na trhu. Polovodiče a čipy jsou sice na ekonomický cyklus citlivější, ale NVIDIA má zase „alespoň dobrý strukturální příběh“.



Rasgon k uvedenému dodal, že NVIDIA podle něj není ani drahá. Její poměr ceny akcie k ziskům očekávaným pro následující rok se totiž pohybuje „něco málo nad dvacítkou“, a pokud se ukáže, že odhady ziskovosti se skutečně potvrdí, nejde podle experta o nijak vysoké valuace. „Na trhu je hodně mnohem dražších věcí, které by v případě recese trpěly výrazně více.“ Nemůže se ale celkové konkurenční prostředí z pohledu společnosti NVIDIA zhoršovat kvůli tomu, že jiní výrobci čipů jí budou konkurovat hlavně cenou, což by tlačilo na její marže?



Rasgon míní, že v této oblasti nejde pouze o cenu samotného čipu, ale všechny dodatečné náklady včetně celkových nákladů na elektrickou energii používanou v centrech. Na této celkové rovině si pak podle něj NVIDIA ve srovnání s konkurencí vede velmi dobře. K tomu má tato společnost k dispozici související hardware i software a rozvíjí celý ekosystém. Analytik se tedy podle svých slov „nijak zvlášť neobává o její schopnost konkurovat ostatním“. K tomu připomněl „nervozitu kolem čínského modelu DeepSeek“. Ten vyvolá vlnu spekulací o tom, jaký bude mít čínský model dopad na celkový vývoj kolem AI a také na výrobce čipů včetně společnosti NVIDIA. Rasgon sám přitom tento čínský model považuje za dobrou zprávu, protože by měl vést k vyšším investicím do infrastruktury.



Analytik má u akcie doporučení kupovat s cílovou cenou na 185 dolarech. Ke konkurenci pak ještě dodal, že z jeho pohledu je stále rozhodující to, zda se celkový trh již blíží saturaci či zde ještě výrazně poroste. Ve druhém případě, ke kterému se analytik kloní, může na trhu prosperovat více firem. Primární tak není konkurence, ale poptávka po čipech a investice do infrastruktury související s používáním umělé inteligence.



Navrhni si vlastní dům: David Baszucki stojí v čele společnosti Roblox. Ta představila nový model umělé inteligence, který je schopen generovat 3D objekty. Mimo jiné by tak tento model mohl umožnit tvorbu 3D objektů lidem, kteří nemají znalosti a zkušenosti se speciálními programy. Model firmy je přitom „open source“ a Baszucki nyní v souvislosti s novými modely umělé inteligence řekl, že změna je podobná, jako když lidé kreslili obrazy na plátno a pak přišla fotografie. Podle něj také umělá inteligence nebude lidi a jejich práci nahrazovat, ale bude je místo toho posouvat dopředu.



Baszucki jako příklad budoucího využití modelu jeho společnosti uvedl návrh domu. Nyní je k tomu potřeba speciálních znalostí a dovedností, „ale jednou možná bude každý z nás schopen navrhnout dům čistě na základě toho, že o něm bude mluvit.“ Tedy že bude komunikovat s umělou inteligencí o tom, jaký by dům měl po všech stránkách být a ona pak zpracuje celkový návrh. I zde by ale mělo platit, že AI „zvýší kvalitu a dosah, ale nebude lidi nahrazovat.“





Ignoruje Musk Teslu? Ross Gerber z Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management na Bloombergu uvedl, že akcie Tesly ani po korekci nekupuje, podle něj jsou stále nejdražší mezi akciemi velkých technologických firem a drahé jsou i v kontextu celého trhu. Pokud se srovná její poměr cen k ziskovosti třeba se společností NVIDIA, může jít podle experta ještě dolů. Jeho firma také akcie, které nyní drží, prodává.



Gerber podle svých slov nedávno hovořil se dvěma klienty, kteří na akciích Tesly vydělali, a ty stále představují významnou část jejich investičních portfolií. Shodli se na tom, že kdyby se Elon Musk „vrátil do Tesly, byla by to výborná zpráva.“ Investor se ale domnívá, že k tomu nedojde, protože Musk je a bude aktivní v DOGE. Bude se tedy věnovat tomu, jak fungují americké vládní instituce a dál tak bude „jedním z nejmocnějších lidí na světě“.



Musk v tuhle chvíli podle experta Teslu „úplně zanedbává“. Předtím přitom vyhodil z jejího vedení lidi, kteří by podle Gerbera mohli nyní firmu klidně vést. Namísto toho ale v jejím vedení dnes stojí lidé noví a Musk se věnuje něčemu jinému. Nejlepší by v současné situaci bylo, pokud by Musk jmenoval nového ředitele a sám se od firmy odtrhl. I proto, že jeho aktivity nyní „ničí tržby firmy“.



Tesla se podle experta stále obchoduje s obrovskou valuační prémií, která stojí na předpokladu, že se naplní Muskovy vize týkající se robotů, robotaxíků a dalších nových technologií. Pokud by investoři víru v naplnění těchto plánů ztratili, akcie by se prudce propadla. Teslu srovnával i s akciemi společnosti NVIDIA, „které si lze koupit za 40násobek zisků, je to nejlepší firma na světě a roste z velkých technologických firem nejrychleji. Je absurdní, že se obchoduje s násobně vyššími valuacemi a věci tu jdou špatným směrem.“



Situace kolem Tesly by se stabilizovala v případě, že by přestaly klesat tržby a zisky. „Všichni víme, proč klesají, ale změna nepřijde, Teslu nemůže vést současné představenstvo.“ Image Tesly podle investora nepomohlo ani to, že si „Trump koupil starý model S – reklamu jim udělá ten, kdo skutečně řídí a Trump si měl koupit alespoň Cybertruck.“