Středeční snaha k uklidnění situace na trzích ze strany americké centrální banky vzala o den později za své

Čtvrteční obchodování na zámořských trzích nepřineslo výraznou změnu oproti předchozím seancím a v nervozitě trh zakončil den opačně jako tomu bylo ve středu, tedy v lehkém záporu. Obchodování nepomohly ani makroekonomické údaje jako například nové týdenní žádosti o dávky v nezaměstnanosti, které dopadly téměř shodně, jako předem nastavený konsensus, přesněji 223k vs 224k. Druhým údajem byly prodeje již existujících domů v USA, jehož číslo 4,26 mil. bylo vyšší, jak nastavený odhad 3,95 mil.



Nejméně se propadl průmyslový index Dow Jones , který odepsal 0,03 %. Přeci slabší obchodní den zaznamenal technologický Nasdaq Composite a užší Nasdaq 100 , jenž klesly o 0,3 %. Průměr S&P 500 zaostal za včerejším závěrem o 0,2 %.



Radostnější obchodování si připsaly akcie Uber, které posílily o 1,84 % a již po třetí v tomto týdnu zakončily seanci v kladných hodnotách. Akcie současně prorazila veškeré klouzavé průměry a krom investičního tipu Patria Finance nabídlo svůj pohled na akcii i 60 analytiků, kteří vidí 12M cílovou cenu na úrovni 89,45 USD, což je rovno potenciálu přibližně 20 %.



Po velmi solidním úvodu čtvrtečního obchodování na Wall Street si akcie připsaly „jen“ 0,86 % a velmi podobný příběh postihl i společnost AMD, která přidala rovněž 0,86 %. Akcie AMD za poslední půl rok propadly o zhruba 37 %, nicméně v třetím měsíci roku 2025 tyto akcie poskočily o více jak 10 % a postupně akcie stoupají k 50dennímu klouzavému průměru na úrovni 110 USD.



Akcie i díky silnému závěru vzrostly o 0,17 %, avšak seanci doprovázela zpráva k svolávací akci vozů Cybertrucks prodaných či vyrobených na území Spojených států starších datem výroby 15 měsíců, a to kvůli bezpečnostnímu problému s ocelovými díly. Automobilka odhaduje, že 1 % svolaných vozů má tento problém, který by mohl ohrozit bezpečnost na silnicích a zvýšit riziko zranění. Akcie výrobce elektromobilů po rally při zvolení Donalda Trumpem prezidentem USA ztratily ze svých maxim již více než 50 %.



EUR/CZK 25,01, USD/CZK 23,04, EUR/USD 1,0852, WTI 68,26 USD/barel, Brent 72,14 USD/barel, Troyská unce zlata 3.045 USD