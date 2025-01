Umělá inteligence - USA ukazují Evropě cestu, Čína jde tou vlastní, někdy výrazně efektivnější

Ředitel společnosti Prosus Fabricio Bloisi uvedl pro Bloomberg, že přístup Spojených států k investicím do umělé inteligence je pro Evropu budíčkem a ukazuje jí, o jak důležitou věc jde. Podle Bloisiho AI skutečně výrazně změní chod firem a ekonomiky, v Davosu se minulý rok hovořilo o tom, jak zabránit jejímu příliš rychlému nástupu, Trumpova vláda ale tento přístup změnila. Nyní se totiž v USA hovoří o tom, že „musí postupovat rychleji než všichni ostatní.“



Expert míní, že Evropa stála v čele inovací například v době průmyslové revoluce, a to jí mimo jiné umožnilo vytvářet státy blahobytu. U umělé inteligence ale nyní uvažuje hlavně o tom, jak ji více regulovat a její přístup je jiný než ve Spojených státech. To je ale podle Bloisiho chyba a Evropa by měla svůj postoj změnit, více investovat do nových technologií a nezůstávat pozadu. Jeho společnost je přitom z Nizozemí a hodlá „investovat blízko domova“. Cílem je mimo jiné vytvořit ekosystém, který by podporoval další rozvoj AI v Evropě.



Bloisi se domnívá, že umělá inteligence se svým dopadem podobá elektrické energii či chytrým telefonům. To znamená, že její vliv se projeví „v každém odvětví, a pokud si nyní někdo myslí, že v tom jeho odvětví to neplatí, nakonec bude ztrácet podíl na trhu.“ Lidé budou například pracovat s „digitálními kolegy“, tedy modely umělé inteligence, které jim budou pomáhat v jejich práci. Prosus se přitom podle jeho ředitele nechce ve svých investicích zaměřovat ani tak na základní infrastrukturu, která AI podporuje, ale na konkrétní aplikace. Společnost přitom hodlá investovat přibližně 20 miliard eur.



Prosus nyní mimo jiné drží podíl v čínské společnosti Tencent. Podle ředitele je to dobrá společnost, obavy ale ve vztahu k této investici mohou budit vyhrocenější vztahy mezi USA a Čínou. Další investice firma podniká v Evropě, Asii a Latinské Americe. Na Yahoo Finance pak informují o novém modelu umělé inteligence, který představila Čína a který je podle Yahoo přelomový. Čínská společnost DeepSeek představila model s nákladem údajně nedosahujícím ani 6 milionů dolarů. Pro srovnání OpenAI podle Yahoo dosahuje ročně nákladů ve výši kolem 5 miliard dolarů. Čínský model si přitom vede velmi dobře ve srovnání s americkými v řadě oblastí, včetně schopnosti hledat chyby v programech či řešení matematických úloh.



Yahoo připomíná, že Číně se podařilo vytvořit model i přesto, že čelí omezením na straně dostupnosti čipů. Její model je totiž výrazně efektivnější, co se týče potřebných výpočetních kapacit. Informace o vývoji modelu a jeho fungování ale podle Yahoo nejsou veřejné. K tomu dodává, že Alibaba prudce snižuje ceny za používání velkých jazykových modelů a Čína se celkově dostává na konkurenceschopnou pozici ve vztahu ke Spojeným státům.



