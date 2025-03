Evropská unie v rámci programu Digitální Evropa nalije do AI 1,3 miliardy eur

Evropská unie investuje 1,3 miliardy eur (32,5 miliardy Kč) do umělé inteligence (AI), kybernetické bezpečnosti a digitálních dovedností. V tiskové zprávě to dnes uvedla Evropská komise (EK). Jde o součást programu Digitální Evropa na roky 2025 až 2027. V investicích do umělé inteligence se předhánějí firmy i jednotlivé státy, Evropa v rozvoji AI podle odborníků zatím zaostávala. Zároveň sílí obavy z centralizované AI, kterou by řídila jedna firma nebo jeden stát.



"Zajištění evropské technologické suverenity začíná investicí do pokročilých technologií a tím, že lidem umožníme zlepšit jejich digitální schopnosti," uvedla místopředsedkyně EK Henna Virkkunenová, která má na starosti digitální technologie. "Díky příležitostem v rámci programu Digitální Evropa zajišťujeme, aby se nové technologie - a s nimi i nový potenciál - dostaly k evropským občanům, podnikům a orgánům veřejné správy," dodala.



Program Digitální Evropa (DIGITAL) se zaměřuje na zavádění umělé inteligence a její využívání podniky a veřejnou správou, kybernetickou odolnost i digitální dovednosti. Jeho součástí je několik priorit. Jde například o zlepšení dostupnosti a přístupnosti generativních aplikací umělé inteligence, včetně v odvětví zdravotnictví a péče, dále podpora evropských digitálních inovačních center (EDIH) či posílení kybernetické odolnosti.



Americký prezident Donald Trump v lednu oznámil, že soukromý sektor ve Spojených státech investuje až 500 miliard dolarů (bezmála 12 bilionů Kč) do infrastruktury pro umělou inteligenci, aby v této technologii důležité pro podnikání předstihl ostatní země.



EU pak v únoru uvedla, že plánuje mobilizovat 200 miliard eur (pět bilionů Kč) na investice do AI, včetně nového evropského fondu o 20 miliardách eur pro velké továrny na AI. Sama Francie podle únorového vyjádření prezidenta Emmanuela Macrona chce do AI v příštích letech investovat 109 miliard eur.



Do hry však vstupuje i Čína. Peking masivně investuje do vývoje umělé inteligence a s projekty jako DeepSeek dohání Západ. Některé unijní státy, jako třeba Itálie, ale tohoto chatbota umělé inteligence zakázaly s poukazem na nedostatek informací o využívání osobních údajů.



V České republice nabízejí kurzy digitálního vzdělávaní úřady práce. Uchazečům o práci i lidem zaměstnaným poskytují příspěvek až 50.000 Kč na tyto a další vzdělávací kurzy.