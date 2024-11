Perly týdne: Vysoké investice do umělé inteligence, návratnost stále nejistá

Roger Altman poukazuje na rozpor mezi stavem americké ekonomiky a tím, jak jej vnímají lidé. Trump trade podle něj probíhá, ale vítězství Trumpa ve volbách není ani zdaleka jisté. připomíná, že listopad patří na akciích mezi silnější měsíce roku. A Jim Grant z Grant’s Interest Rate Observer si myslí, že Fed to „možná přehnal“.

Investice vysoké, návratnost zatím nejistá: Christian Dery z Capital Fund Management v souvislosti s čerstvými čísly od velkých technologických firem hovořil o tom, jak se velikost těchto firem projevuje na pohybech a volatilitě celého akciového trhu. Na straně fundamentu pak poukázal na to, že umělá inteligence „není software a na rozdíl od něj vyžaduje obrovské investice“. A související technologie také výrazně zvyšují spotřebu elektrické energie.

Velké technologické firmy nyní nechtějí riskovat, že v oblasti umělé inteligence začnou za konkurencí zaostávat. Podnikají tedy zmíněné investice, ale zatím se neukazuje nějaké využití umělé inteligence, které by znamenalo průlom i na straně finančních výsledků. Investoři jsou si této situace stále více vědomi a Dery míní, že centrem jejich pozornosti tak budou zejména plánované investiční výdaje.

Investor hovořil o tom, že jeho společnost používá vědecké metody a pro umělou inteligenci nachází stále více využití při svých investicích. I proto má Dery za to, že zmíněná technologie představuje skutečný zlom. „Ovšem trhy možná posunuly valuační násobky trochu moc vysoko.“

Přehnal to Fed? Současný růst výnosů vládních dluhopisů může odrážet kombinaci přílišného monetárního uvolnění politiky a vývoje vládního zadlužení. Pro CNBC to uvedl Jim Grant z Grant’s Interest Rate Observer, který se domnívá, že to Fed ve vztahu ke snížení sazeb „možná přehnal“. Grant ale také zmínil, že jedním z dobrých způsobů, jak během posledních desetiletí nezbohatnout, bylo, mít neustálé obavy z vývoje vládního zadlužení. Ekonom poukázal na to, že během posledních desetiletí se mohla najít řada důvodů, proč by výnosy vládních dluhopisů neměly klesat. Ty i přesto dlouhodobě klesaly, ale podle experta býčí trh na dluhopisech může nyní skutečně končit.

Ekonomika silná, voliči nespokojení: Poslední data týkající se vývoje ekonomické aktivity a spotřeby neukazují na žádné slábnutí na straně spotřebitele. Pro Bloomberg to uvedl zakladatel společnosti Roger Altman s tím, že na straně spotřeby aktuálně nevidí žádné utahování. Zároveň ale podle něj panuje situace, kdy se pojí silný ekonomický růst s jasně klesající inflací na straně jedné a „dost negativním pohledem voličů na hospodářskou situaci“. Podle ekonoma jde o velmi ojedinělý jev, který pramení zejména z předchozího růstu cen. Lidé totiž stále každý den vidí, o co vyšší jsou ceny, „a nelíbí se jim to.“

Kamala Harris je podle ekonoma ve srovnání s Bidenem posunuta více směrem do politického středu a má vlídnější postoj k firemnímu sektoru. K volbám Altman také uvedl, že nyní jasně probíhá tzv. Trump trade, ale on sám si není jistý, že Trump volby skutečně vyhraje (na Bloombergu dodali, že Altman podporuje demokratickou kandidátku). Smíšené výsledky voleb by podle experta znamenaly, že bude těžší prosadit některé zákony.

Akciový trh a těsné vítězství ve volbách: na základě následujícího grafu tvrdí, že před volbami s očekávaným těsným výsledkem americké akcie obvykle ztrácejí, ale pak otočí a míří směrem nahoru. Obrázek konkrétně ukazuje chování trhu v sedmi zmíněných případech. Ve dvou trh ještě několik dní po volbách oslaboval, ale pak se vydal nahoru. Pouze v případě prezidenta Nixona byl vývoj atypický, protože trh se v prosinci otočil směrem dolů a na konci roku se nacházel pod úrovní dosaženou během volebních dní.

Analýzy vývoje na trhu během roku se většinou zaměřují na celé měsíce, rozdělil období po dvou týdnech. Jak ukazuje graf, nejsilnějším obdobím roku bývá pro americké trhy prvních čtrnáct dní v červenci, následují první dva týdny v březnu. Na druhém konci spektra nacházíme druhou půlku června a září. Listopad jako celek patří k těmi silnějším částem roku:

