PwC: AI bude mít kontraintuitivní efekty, firmy budou investovat do lidí více. A ti by měli mít jednu klíčovou vlastnost

Matt Wood z PwC Global hovořil na Yahoo Finance o tom, jak firemní sektor investuje do umělé inteligence a co od této technologie očekává. Podle experta představuje AI pravděpodobně největší posun v tom, jak pracujeme s daty a informacemi „od raných dob internetu“.



Wood uvedl, že firmy, které ve své době investovaly do technologií spojených s internetem, následně zaznamenaly vysoký růst. A dá se očekávat, že podobný efekt se v následujících desetiletích dostaví u společností, které nyní investují do umělé inteligence. Hodně se přitom uvažuje o vlivu AI na zaměstnance a na pracovní místa. Podle experta se zatím ukazuje, že firmy, které do AI investují „zodpovědně“, zaznamenávají lepší výsledky u stávajících pracovníků. Technologie je tedy nenahrazuje, spíše zlepšuje jejich práci a výkon.



Wood přirovnává dosavadní vývoj k době, kdy byly psací stroje ve firmách nahrazovány počítači. Tento krok zvyšoval celkovou produktivitu, schopnost komunikace a také spokojenost zaměstnanců. Podobné by to mohlo být s umělou inteligencí. Používání AI by přitom mělo jít od pouhého „kladení otázek“ k tomu, že této technologii se zadá cíl, ke kterému se chceme dostat a ona sama přijde s odpovídající strategií, kterou je následně také sama schopna měnit podle aktuálního vývoje.



Zaměstnancům ve firmách by AI měla umožnit „méně psát a více přemýšlet“. K tomu expert dodal, že nové technologie často přináší výsledky, které jdou proti intuici. Příkladem mohou být investice do automatizace, které ve výsledku zvyšují návratnost a vyžadují ještě více investic do této oblasti. Umělá inteligence pak zvyšuje návratnost u „jedné z největších investic, kterou jsou zaměstnanci.“ Wood tudíž čeká, že ve výsledku povede AI k tomu, že firmy budou „do lidí investovat ještě více“.



„Čím více umělé inteligence, o to větší hodnotu budou mít zaměstnanci pro společnosti a o to více jich tedy budou firmy zaměstnávat,“ míní expert. Taková úvaha jde tedy proti názorům, podle kterých umělá inteligence omezí zaměstnanost. Wood se naopak domnívá, že návratnost investic do AI bude realizována zejména přes zaměstnance, tudíž bude vztah mezi zaměstnaností a investicemi do AI pozitivní. Co je přitom při práci a využívání AI pro zaměstnance klíčové? Podle experta existuje jedna vlastnost, která je v této oblasti zásadní, a tou je zvídavost.



Zvídavost, schopnost ptát se umělé inteligence správně formulované otázky a podobné vlastnosti přináší podle Wooda nejlepší výsledky při práci s touto technologií. Ta je v podstatě vytvořena právě proto, aby uspokojila naši zvídavost a touhu něco se dozvědět a následně informace používat.

Zdroj: Yahoo Finance