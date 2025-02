EU bude iniciovat investice do rozvoje AI za 200 miliard eur, řekla šéfka EK

Evropská unie hodlá iniciovat investice do rozvoje umělé inteligence (AI) v hodnotě 200 miliard eur (zhruba pět bilionů Kč). V projevu na summitu o AI v Paříži to dnes řekla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Umělá inteligence podle ní může přispět mimo jiné ke zvýšení konkurenceschopnosti.



Šéfka EK uvedla, že soukromí investoři se už zavázali vynaložit na rozvoj AI v Evropě 150 miliard eur. "Dnes mohu oznámit, že v rámci naší iniciativy InvestAI můžeme přidat dalších 50 miliard eur," řekla. "Bude to největší světové partnerství veřejného a soukromé sektoru pro rozvoj důvěryhodné AI," dodala von der Leyenová.



Evropská komise v dnešní tiskové zprávě napsala, že iniciativa InvestAI zahrnuje mimo jiné nový evropský fond v objemu 20 miliard eur na investice do infrastruktury pro AI. "AI zlepší naši zdravotní péči, podpoří náš výzkum a zvýší naši konkurenceschopnost," uvedla von der Leyenová. Odmítla přitom, že Evropa má v oblasti AI příliš velké zpoždění.



"Až příliš často slyším, že Evropa přichází pozdě, zatímco USA a Čína už mají náskok. S tím já nesouhlasím. Protože závod v oblasti AI zdaleka neskončil. Pravdou je, že jsme teprve na začátku. Hranice se stále posunuje. A globální prvenství je stále dosažitelné," uvedla. Evropa by se podle ní měla zaměřit na praktické využívání AI v klíčových částech ekonomiky.