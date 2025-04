Guvernér BOJ: Dopad nových amerických cel na světový obchod může být obrovský

Dopad plánovaných amerických cel na světový obchod by mohl být obrovský. Dnes to podle agentury Reuters uvedl guvernér japonské centrální banky (BOJ) Kazuo Ueda v tamním parlamentu. Varoval především před dlouhodobým dopadem na ekonomický růst. Americký prezident Donald Trump dnes plánuje oznámit a zavést takzvaná reciproční cla.



"Dopad celní politiky USA na globální ekonomiku je velmi nejistý," řekl Ueda k Trumpovu plánu, jehož podrobnosti dosud nejsou známé. "V závislosti na rozsahu a míře amerických cel by však mohla mít velký dopad na obchodní aktivitu jednotlivých zemí," dodal.



Jisté podle něj nejsou dopady na spotřebu domácností a firem. Zatímco vyšší cla pravděpodobně krátkodobě zvýší inflaci v USA, dlouhodobě by mohla ochladit růst americké ekonomiky, což může růst cen naopak omezit, uvedl Ueda podle Reuters.



Ueda zároveň řekl, že se chce o názory na dopad cel na světovou ekonomiku podělit s kolegy z ostatních centrálních bank na dubnovém summitu guvernérů centrálních bank a ministrů financí skupiny G20 v americkém Washingtonu.



Americký prezident Donald Trump se dnes chystá oznámit takzvaná reciproční cla na dovoz ze zemí, které jsou podle něj zodpovědné za vysoký obchodní deficit USA. Cla začnou platit okamžitě po oznámení, avizoval v úterý Bílý dům podle agentury Reuters.



Trump už v únoru zvýšil cla na dovoz z Číny. Zavedl také cla na hliník a ocel a minulý týden oznámil, že zavede 25procentní clo na dovoz automobilů a jejich dílů do USA. Cla na automobilové díly vstoupí v platnost později, ale nejpozději 3. května.