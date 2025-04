Rozbřesk: Český průmysl otáčí směr a vyhlíží lepší zítřky. Pozor ale na dnešní Trumpova cla!

Výroba i nové zakázky sice v březnu znovu poklesly, tempo bylo ale nejslabší od roku 2022. Zahraniční poptávka zůstává nadále utlumená, dobrou zprávou ale je, že tuzemští průmyslníci hlásí známky oživení v poptávce i získání nových odběratelů. Zásadní roli hraje v tomto ohledu Německo, kde se průmysl pozvolnými kroky odráží ode dna a plánované masivní impulsy do ekonomiky zlepšují celkový sentiment, stejně jako budoucí vyhlídky.Pozornost si tentokrát zaslouží i zesílené cenové tlaky v průmyslu. Ceny vstupů vzrostly v březnu nejrychlejším tempem za více než dva roky z titulu dražších energií a cen materiálů. To se výrobci snažili ve větší míře promítnou do prodejních cen, což vedlo poprvé od loňského září k jejich zdražení. Z jednoho čísla zatím těžko dělat silné závěry, pokud by však měly cenové tlaky dále zesilovat, pro ČNB půjde o další argument pro opatrnost při kalibraci měnové politiky.Směrem k příštím dvanácti měsícům pak hledí čeští výrobci vůbec nejoptimističtěji za poslední rok. Ve větší míře totiž sázejí na oživení zahraniční poptávky, která skrze vyšší zakázky restartuje výrobu. To je dobrá zpráva, kterou však může již dnes narušit nové kolo obchodních cel ze strany Trumpovy administrativy.Jejich konkrétní podoba je stále nejasná. Na stole je hned několik variant – od selektivních cel na dovozy automobilů, přes reciproční cla až po extrémní variantu v podobě zavedení 20% plošných cel na dovozy zboží z Evropy. Právě konkrétní forma, resp. míra protekcionismu bude zásadní pro následnou tržní reakci, stejně jako dopad do ekonomiky EU a Spojených států.Finální rozhodnutí očekáváme nejdříve v odpoledních hodinách našeho času, pravděpodobnější je ale zveřejnění až v průběhu pozdního večera.Česká koruna se během včerejšího obchodování držela těsně pod hranicí 25,00 EUR/CZK, povzbuzena lepší náladou v tuzemském průmyslu (viz úvodník). Dnes už ale korunový trh vyhlíží rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa o podobě cel vůči Evropě. Na stole je podle všeho i extrémní varianta 20 % plošných cel, která by znamenala frontální zásah, což by dle nás mohlo korunu oslabit zpět a možná i výrazněji nad 25,00 EUR/CZK.Každopádně dopad dnešního Trumpova rozhodnutí bude korunový trh vstřebávat až během zítřejší seance (oznámení přijde zřejmě pozdě večer našeho času), kdy může dojít k větší míře rozkolísanosti, podobně jako u ostatních regionálních měn.Eurodolar stále čeká na vyhlášení nových (vyšších) celních sazeb ze strany Trumpovy administrativy, a tak do značné míry ignoruje příchozí data, která jsou však velmi důležitá. Na jedné straně to byly včera údaje o březnové inflaci v EMU, které byly nižší, než se očekávalo (celková inflace 0,6 % m/m a 2,2 % y/y, jádrová 2,4 % z 2,6 % oproti očekávaným 2,5 %) a na straně druhé pak relativně slabý index podnikatelské nálady v americkém průmyslu (ISM).Pokud jde o rozhodnutí o nové vyšší úrovni amerických cel, tak to by mělo přijít až později – zřejmě až ve 22 hodin středoevropského času. My zde vidíme dva možné scénáře. Prvním je varianta, kdy celní balíček bude obsahovat jen avizovaná 25% cla na automobily a eventuálně reciproční cla (v podobě dorovnání rozdílu mezi cly, jež uvalují USA a jež jsou aplikována v zemích, kam americké firmy vyvážejí). Takový výsledek by trhy mohly přijmout s jistou úlevou, která by v případě, že EU nebude celou záležitost dále eskalovat (ale spíše vyšle signál k dohodě), mohla eurodolar povzbudit.Pesimistickým scénářem je varianta, kdy se Trump & spol. rozhodnou hrát ostrou hru a zavedou plošná 20% cla na všechny země. O takové možnosti spekuloval Wall Street Journal a v podstatě jej sliboval i D. Trump v předvolební kampani (ale málokdo tomu věřil). Každopádně takový scénář by byl pro euro velmi negativním překvapením, neboť téměř nepochybně by vedl k eskalaci obchodních válek, holubičí reakci ECB a dočasně slabšímu euru.Dnes zasedá vedení polské centrální banky, přičemž se všeobecně očekává, že k žádné změně měnové politiky v nedojde. V Polsku jsou za rohem prezidentské volby a zpolitizovaný Výbor pro měnovou politiku zcela jistě nebude chtít měnit nastavení měnové politiky před tímto lidovým hlasováním. Zlotý tak spíše než rozhodnutí NBP bude sledovat kroky americké administrativy v otázce cel.Zámořské akciové indexy uzavřely včerejší den díky silnému závěru s růstem. Nejzajímavější dění na burze předvedly akcie CoreWeave, které přidaly přes 40 %. Dostaly se tak nad svou IPO cenu. Společnost vstoupila na burzu v pátek, kde uzavřela zhruba na své IPO ceně. V pondělí ale silně oslabila a oproti IPO ceně byla slabší o 8 %. V rámci včerejší obchodní seance pak takřka bez přerušení rostla a v samotném závěru se obchodovala za 53 USD za akcii. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,18 %, Nasdaq 100 +0,82 % a Dow Jones -0,03 %.