Perly týdne: Trhy si stále nepřiznávají realitu cel?

Lucid získává zákazníky Tesly, která ale jako jediná z velkých automobilek vyrábí v USA všechny vozy, které tam také prodává. Hlavní ekonom banky Mizuho Steven Ricchiuto se drží svého pohledu, podle kterého americká ekonomika bude dál slušně růst. ale míní, že americké akcie si na předchozí maxima letos nesáhnou.



Stále nedoceněná realita cel? Ron Temple působí jako stratég v bance Lazard a na CNBC uvedl, že trhy si stále nepřiznávají plný dopad toho, co s ekonomikou udělají nově zaváděná cla. Ta se budou v inflaci projevovat postupně, protože dovozci v očekávání nových cel nakupovali zboží na sklad. Podle experta by se tak inflace měla kvůli clům začít zvedat v květnu a červnu. Pak se začne ukazovat dopad cel na ekonomickou aktivitu a v neposlední řadě i na zisky obchodovaných společností. „Pokud půjdete do Walmartu a ceny budou vyšší, nekoupíte si tolik jako dříve.“



Podle stratéga má americký akciový trh před sebou ještě znatelnou korekci. Celkově bude záležet i na tom, jak budou další země reagovat na americké kroky. Stratég míní, že nyní existuje příležitost dívat se více na globální trhy a změnit strukturu portfolií. S nákupem amerických akcií by nepospíchal, lepší je dobře si analyzovat zahraniční trhy a zhodnotit jejich dlouhodobý výhled. K velkým technologickým firmám v USA řekl, že dobrou zprávou je určitá korekce, která na nich proběhla. On sám by ale byl selektivní a celkově by přesouval kapitál těchto titulů ke zbytku trhů. „Další část příběhu umělé inteligence nebude nutně o těchto akciích.“ Za zajímavé považuje mimo jiné Japonsko a v delším období rozvíjející se trhy mimo Čínu.



Lucid získává zákazníky Tesly: Yahoo Finance poukazuje na to, že výrobce elektromobilů Lucid „získává zákazníky Tesly“. Ti totiž hledají alternativu k Muskově firmě, navíc je nyní v nabídce SUV Gravity. Pokud vše půjde podle plánů, Lucid by měl do konce roku prodat 20 000 vozidel a toto číslo by podle vedení firmy mělo být omezeno spíše na straně výroby než poptávky. Lucid má přitom ve srovnání se zahraniční konkurencí jednu výhodu: Všechna jeho vozidla jsou vyráběna v Arizoně, a proto jsou imunní vůči na zahraniční automobily.



Prodáno v USA, vyrobeno jinde: Visual Capitalist ukazuje, jaký podíl vozů prodávaných v USA se u hlavních značek vyrábí ve Spojených státech a v jiných zemích. U Tesly je 100 % aut vyrobených na domácí půdě, ale to je jediná výjimka. vyrábí asi čtvrtinu vozů jinde, 21 % v Kanadě a Mexiku. Nejvíce vozů vyrábí v jiných zemích , který vyrobí v USA jen asi 21 % vozů prodaných v této zemi:





Zdroj: X



Ekonomický optimismus: Hlavní ekonom banky Mizuho Steven Ricchiuto míní, že trh práce v USA je i podle posledních dat stále silný. Na Yahoo Finance uvedl, že podle něj hospodářství letos poroste o 2,3 %. Zmínil, že hodně ekonomů sleduje „jen data a monetární a fiskální politiku“. On ale klade důraz na tok likvidity, který je důležitý proto, že v americkém hospodářství je hodně dluhů. Příkladem toho, jak důležité bylo sledovat likviditu, byl rok 2023. Problémy regionálních bank totiž tehdy přispívaly k úvahám o recesi. Jenže likvidita se z těchto bank podle ekonoma přesunula do jiných částí ekonomiky a ta nakonec akcelerovala namísto toho, aby se dostavil útlum.



Mizuho tak podle jejího zástupce pracuje s tradičními makroekonomickými modely, ale k tomu sleduje proměnné, jako je síla rozvah soukromého sektoru, stínový bankovní systém a míra systematického rizika ve finančním systému. Nyní je přitom situace na této rovině dobrá a podle experta dokonce naznačuje, že by výdaje mohly jít opět nahoru. „Půjčky jsou dostupné, pokud je někdo chce, může je získat, firmy si půjčují s velmi nízkými spready.“ To je podle ekonoma prostředí, ve kterém je recese nepravděpodobná. K tomu Fed indikuje, že pokud to bude třeba, je připraven snižovat sazby. „My si myslíme, že to ani třeba není,“ dodal Ricchiuto.



Trhy na konci roku: v následujícím grafu shrnuje své predikce pro vývoj na americkém akciovém trhu. Zisky na akcii v indexu S&P 500 dosáhnou podle odhadů banky letos 253 dolarů a příští rok 269 dolarů. Na konci roku by se přitom měl index podle predikcí pohybovat na 5900 bodech. To znamená, že poměr cen k ziskům PE by měl na konci roku dosahovat hodnoty 21,9.





Zdroj: X



Bloomberg pak informuje, že stratégové snížili cíl pro evropské trhy. A to kvůli očekávanému dopadu amerických cel. Index Stoxx Europe 600 se bude podle banky během tří měsíců obchodovat na 510 bodech, předtím byl cíl na 560 bodech. také poukazuje na to, že doposud evropské trhy nevykazovaly vysokou korelaci s pohybem těch amerických, pokud by do USA přišel ekonomický útlum, tato korelace by se mohla zvednout. Tak, jak tomu bývalo v minulosti. Tlumit dopad na evropské trhy by ale mohly tamní nižší valuace.