Trump vyzval republikány, aby v Kongresu prosadili zákon o snížení daní

Americký prezident Donald Trump dnes opět vyzval republikány, aby schválili návrh zákona o snížení daní. Na své sociální síti Truth Social napsal, že Spojené státy se poté dočkají dosud nepoznaného rozkvětu. Trump, který dlouhodobě kritizuje daňovou zátěž, tento týden kritizoval zavedení daně z příjmů v USA v roce 1913 a prohlásil, že nejvíce se zemi dařilo, když peníze získávala z cel.



Spojené státy nyní začaly vybírat takzvaná reciproční cla od asi 60 zemí a regionů, Trump tak chce vyrovnat stávající obchodní deficity, jeho nynější kroky ale poslaly dolů trhy v podstatě na celém světě.



"Je nezbytné, aby republikáni ve Sněmovně reprezentantů schválili zákon o snížení daní, a to nyní! Naše země rozkvete!", napsal dnes Trump. V dalším příspěvku návrh označil za velký a krásný zákon, jehož prosazení je důležitější než kdykoli dříve.



Senát USA v závěru minulého týdne schválil návrh zákona, který rozšiřuje daňové škrty z Trumpova předešlého prezidentského období, snižuje federální výdaje a rovněž počítá s novými 150 miliardami dolarů (3,4 bilionu Kč) pro armádu a 175 miliardami dolarů (čtyři biliony Kč) na boj proti nelegální imigraci. Sněmovní hlasování se očekávalo dnes, jisté ale není a podle médií by o návrh mohli zákonodárci hlasovat ve čtvrtek či později.



Snížení daní, boj proti nelegálnímu přistěhovalectví a nová cla jsou Trumpova stěžejní témata z předvolební kampaně. Dovozní poplatky již Trump zvýšil prakticky pro veškerý dovoz. Nyní prezident naléhá na republikány, aby pokročili v otázce daňových škrtů. Ke konci roku vyprší snížení daní pro fyzické osoby a podniky z roku 2017 z Trumpova prvního funkčního období. Předložený návrh původní snížení daní prodlužuje, počítá s daňovými škrty v hodnotě 1,5 bilionu dolarů (34,2 bilionu Kč) v průběhu deseti let a požaduje zvýšení federálního výpůjčního limitu o pět bilionů dolarů (114 bilionů Kč), aby se zabránilo tomu, že ministerstvo financí v létě narazí na dluhový strop.



Trump o clech a nízkých daních hovoří jako o cestě k americké prosperitě. Prohlásil to mimo jiné v pondělí na setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. "Naše země byla nejsilnější v letech 1870 až 1913. A víte proč? Protože byla (finančně) založená na dovozních poplatcích. Neměli jsme žádnou daň z příjmů," řekl Trump novinářům. "Pak v roce 1913 přišel nějaký génius s nápadem vybírat peníze od vlastního lidu a ne od cizích zemí," dodal.



V roce 1913 byl prezidentem USA pozdější nositel Nobelovy ceny míru Woodrow Wilson, který po znovuzvolení v roce 1916 zemi úspěšně dovedl k vítězství v první světové válce. Významně se podílel na vytvoření poválečného uspořádání Evropy, včetně vzniku československého státu.



Trump se po lednovém návratu do funkce zaměřil na rozsáhlé škrty ve federálních úřadech, do jeho hledáčku se dostal také finanční úřad Internal Revenue Service (IRS). Ministr obchodu Howard Lutnick už v únoru uvedl, že prezident chce tento úřad zrušit a peníze získávat z cel.