Americké akciové trhy jako na houpačce, nejistota šponuje výnosy státních dluhopisů. Čína v odvetě zvýšila cla na americké zboží

Dnešní den na finančních trzích byl opět poznamenán výraznou volatilitou, kterou způsobila zejména nová obchodní cla a reakce na ně. Prezident Trump prosadil reciproční cla, jež vstoupila v platnost, na což Čína rychle odpověděla zvýšením cel na americké zboží až na 84 %. Tento krok přišel poté, co americká cla negativně zasáhla čínský export, a ještě více prohloubil napětí mezi oběma ekonomikami. Trhy na tuto eskalaci zareagovaly okamžitě – americké indexy Dow, S&P 500 a Nasdaq nejprve klesly, ale později se zotavily a přešly do zisku. Prezident Trump na své sociální síti Truth totiž uvedl, že současný pokles na trzích považuje za dobrou příležitost k nákupu. Výsledkem toho bylo, že Nasdaq 100 vzrostl o 1,4 %, S&P 500 o 0,5 % a Dow 30 o 0,2 %.



Na dluhopisovém trhu panovala nejistota, kterou okomentoval ministr financí USA Scott Bessent. Podle něj současné „křeče“ na trhu s dluhopisy nejsou systémového charakteru a neměly by vyústit v širší krizi. Navzdory jeho uklidňujícím slovům však investoři zůstávají obezřetní, protože narůstající napětí v obchodních vztazích může ovlivnit úrokové sazby i výnosy dluhopisů, a zejména inflaci. Výnosy desetiletých amerických dluhopisů už vzrostly na 4,38 %, což zřejmě odráží fakt, že Čína v posledních dnech začala prodávat americké státní dluhopisy (Treasuries) ve velkém, aby USA "zdražila" financování nového dluhu.



Evropská unie mezitím přijala vlastní opatření a schválila tarify v hodnotě 21 miliard eur na dovoz zboží z USA, čímž napětí v této nejisté době dále eskalovala. Tyto tarify, zaměřené především na americké zemědělské a průmyslové produkty (a také na hlavní elektorát Trumpa), mají posílit vyjednávací pozici EU v probíhajících obchodních rozhovorech.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:49 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1646 -0.0481 25.2633 25.1477 CZK/USD 22.7765 -0.8202 22.9860 22.6910 HUF/EUR 409.0598 0.3778 410.0133 407.3160 PLN/EUR 4.2902 0.5329 4.3004 4.2674

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.1205 0.9228 8.1553 8.0435 JPY/EUR 159.7735 -0.1647 160.8846 159.4835 JPY/USD 144.7725 -1.0211 146.3270 144.0000

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8647 0.7901 0.8664 0.8582 CHF/EUR 0.9267 -0.1589 0.9351 0.9254 NOK/EUR 12.1270 0.6716 12.1802 11.9931 SEK/EUR 11.0544 0.3305 11.1029 10.9578 USD/EUR 1.1036 0.7841 1.1096 1.0961

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6572 -1.3275 1.6906 1.6504 CAD/USD 1.4170 -0.8234 1.4274 1.4135