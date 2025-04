USA plánují další cla na elektroniku, ECB pravděpodobně bude dál snižovat sazby a evropské futures jsou dnes zelené

Objem hypoték v březnu narostl meziměsíčně o 29 %. Spojené státy plánují zavést cla na elektroniku poté, co Donald Trump oznámil snížení celních sazeb na 90 dní. Ve světle celních válek se očekává, že ECB na nadcházejícím zasedání sníží úrokové sazby. Čínský vývoz v březnu před uvalením cel vzrostl o 12,4 %. Agentura Standard & Poor's zhoršila výhled Maďarska na negativní. Argentina si zajistila nové financování od MMF a Světové banky ve výši 32 miliard dolarů. Evropské futures jsou dnes vysoko v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +2,5 %, FTSE 100 +1,7 % a DAX +2,2 %.



Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypotéky za 32,8 miliardy korun, což je proti únoru nárůst o 29 procent. Nové úvěry bez refinancování stouply podobným tempem na 27,2 miliardy Kč. Úrokové sazby v březnu pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,72 procenta na 4,68 procenta.



Chytré telefony, počítače a některé další elektronické výrobky budou v USA podléhat samostatným clům, spolu s polovodiči. Tato cla by mohla být zavedena zhruba za měsíc nebo dva. Současná výjimka z cel pro tyto produkty je tak pouze dočasná. Řekl to v rozhovoru s televizí ABC americký ministr obchodu Howard Lutnick. Šéf Bílého domu Donald Trump včera dokonce existenci jakékoli výjimky popřel. Podle Lutnicka bylo nynější rozhodnutí o vyjmutí řady elektronických zařízení z cel pouze dočasným odkladem. Všechny tyto výrobky budou spadat pod polovodiče a budou mít speciální clo, které by mělo zajistit, že se jejich výroba vrátí na domácí trh. Donald Trump doufá, že jeho celní politika zejména přiměje americkou technologickou společnost vyrábět iPhony ve Spojených státech.



Donald Trump v pátek večer prohlásil, že dluhopisový trh měl minulý týden "slabší chvilku", kterou on však rychle vyřešil, a že věří, že jeho ekonomický plán povede k posilování dolaru. Informovala o tom agentura Reuters. Trump necelých 24 hodin poté, co začala platit nová vysoká cla na dovoz od desítek obchodních partnerů, učinil překvapivý obrat a s okamžitou platností snížil většině těchto zemí celní sazbu na příštích 90 dní na deset procent. Dnes novinářům také řekl, že ačkoli se mnoho lidí domnívá, že za jeho rozhodnutím stál propad trhu s americkými dluhopisy po uvalení cel, nebylo tomu tak.



I po rozhodnutí Donalda Trumpa pozastavit na 90 dní některá ze svých „recipročních cel“ se nyní v Evropě očekává výrazný zásah do hospodářského růstu. Díky tomu je stále pravděpodobnější, že ECB příští týden po sedmé sníží úrokové sazby. Mnoho politiků se zdrželo signalizování preferencí, ale mezi investory a ekonomy roste přesvědčení, že americká cla je dotlačí k dalšímu snížení ze současné úrovně 2,5 %. Inflace v eurozóně bude podle průzkumu Bloomberg v příštím roce pravděpodobně v průměru na 1,9 % a v roce 2027 na 2 %. Také tyto mírně slabší prognózy podporují argument, že ECB tento týden sníží úrokové sazby.



Čínský vývoz v březnu v dolarovém vyjádření vzrostl o 12,4 %. To bylo ještě před masivním zvýšením cel, které proti němu uvalily USA. Ekonomové očekávali růst o 4,6 %.



Agentura Standard & Poor's zhoršila výhled hodnocení úvěrové spolehlivosti Maďarska na negativní kvůli rostoucím rizikům pro fiskální stabilitu způsobenou obchodními válkami, nižším přílivem peněz z fondů Evropské unie a vysokým nákladům na obsluhu dluhu v souvislosti s uvolněním rozpočtu před volbami v roce 2026. Rating dlouhodobých závazků potvrdila na úrovni BBB-, což je stupeň nad spekulativním pásmem. Negativní výhled však znamená, že by dalším rozhodnutím agentury mohlo být snížení ratingu.



Argentina si v noci na sobotu zajistila nové financování od Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB) v celkové výši 32 miliard dolarů (707,8 miliardy Kč). Dalších 10 miliard dolarů pomoci pro Argentinu oznámila Meziamerická rozvojová banka (IDB). Světová banka označila nový podpůrný balík za "významné vyjádření důvěry" vládě. Argentinská centrální banka spolu s tím po letech částečně uvolní kurz pesa.