Rozbřesk: Vysoké napětí na trzích přetrvává. Dluhopisy měly dle Trumpa slabší chvilku a dolar zůstane silný...

I když trhy v závěru týdne (po odkladu recipročních cel) opět rostly, nejistota na trzích i v ekonomice podle nás i nadále zůstane v nejbližší době vysoká, a to minimálně ze tří důvodů.



Za prvé proto, že efektivní celní sazba USA i po zmírnění počátečního kroku nakonec bezprecedentně vzrostla (přibližně na 15 %). To v největší světové ekonomice tak jako tak výrazně zvýší inflační tlaky a pravděpodobně ochladí ochotu spotřebitelů utrácet.



Za druhé, obchodní přestřelka mezi dvěma největšími ekonomikami světa je stále “živá”. Vedle toho Donald Trump nijak výrazně nezmírnil svou rétoriku proti “volnému obchodu” a nikde není psáno, že po devadesátidenním odkladu nezačnou zvýšená “reciproční” cla ve skutečnosti platit. Současně s tím mohou být zvyšována cla na dosud opomíjená odvětví (farmacie). Celková nejistota ohledně budoucí podoby globálního obchodu tak zůstane extrémně vysoká, což povede značnou část nadnárodních výrobních podniků k odkládání výraznějších investic.



Za třetí, investoři na trzích po chaotickém představování a odvolávání různých celních opatření začínají mít zjevně strach z “eroze” kvality klíčových amerických institucí. Historická “nadváženost” amerických aktiv v portfoliích globálních asset manažerů by tak mohla být postupně snižována (dánské a kanadské penzijní fondy již podle zpráv z Financial Times své strategie mění), což s sebou může přinášet nevídanou tržní volatilitu. Drobnou ochutnávku jsme dostali v uplynulých dvou týdnech, kdy jsme viděli souběžné propady amerických akcií i amerického dolaru nebo netradiční výprodeje na dlouhém konci americké křivky v dobách vysoké averze k riziku – jak dolar, tak americké dlouhé dluhopisy dlouhodobě fungovaly opačně jako dobrá pojistka proti globálnímu napětí, riziku a nejistotě. Pokud by tento “tektonický posun” ve vnímání amerických aktiv měl pokračovat, bude to jen zvyšovat již tak vysokou nejistotu, utahovat finanční podmínky a tlumit globální investice.



Sečteno, podtrženo, Donald Trump odkladem “recipročních cel” podle nás pouze zamezil “nejhoršímu” scénáři. Vysoká nejistota však bude nadále na trzích udržovat vysokou volatilitu a utažené finanční podmínky. A to pro globální růst není dobrá zpráva.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se stabilizovala a drží se v okolí 25,10 EUR/CZK. V nejbližších dnech bude dál primárně oscilovat v závislosti na obchodním napětí a míře nervozity globálních investorů – i když start do týdne může být lehce pozitivní (další víkendový obrat Donalda Trumpa), nervozita trhů zůstane vysoká (viz úvodník). Z domácích impulsů bude nejzajímavější sledovat jakékoliv komentáře centrálních bankéřů k “nové” situaci.



Eurodolar

Americký prezident Trump opět rozjel víkendovou show, když provedl další otočku v otázce cel (na čipy, telefony a TV jsou pozastavena) a přiznal, že trh s americkými vládními dluhopisy “měl slabší chvilku, ale tento problém prý rychle vyřešil”. Trump zároveň dodal, že jeho plán vede k posilování dolaru. Zatím to tak nevypadá, byť paralelní výprodej amerických vládních dluhopisů se zřejmě zastavil. To by dolaru mohlo pomoci, na druhé straně euru nemusí pomáhat vývoj na Ukrajině, kde poslední ruské raketové útoky k příměří rozhodně nesměřují. Na druhou stranu eurodolar může být povzbuzen zlepšením italského ratingu (na BBB+) ze strany agentury S&P.



Regionální Forex

O víkendu ratingová agentura S&P zhoršila výhled maďarského ratingu (BBB-) ze stabilního na negativní. Agentura uvedla jako důvod rizika ze strany fiskální politiky a vnější faktory (fondy EU), což může vést v Maďarsku ke stagflaci. Forint se nicméně drží, podpořen poněkud lepší náladou na akciových trzích.



Akcie

Závěr minulého týdne pro banku JP Morgan byl se dal jedním slovem shrnout jako úspěch. Ač to bude znít paradoxně, tak právě Donald Trump napomohl ke skvělému úspěchu tradingové divize, která přispěla příjmy 3,81 mld USD, tedy růst o 48 %. Čistý zisk na akcii vyšší o 9,21 % při tržbách 46,01 mld. USD napomohly růstu o cirka 5 %. Výsledky Blackrock až taková hitparáda nebyly, avšak na růstový obchodní den to nakonec stačilo. Čistý zisk na akcii překonal konsensus o 11 %, nicméně to vše při tržbách lehce pod odhady, resp. 5,27 mld. USD. Největší volatilitu si v rámci indexů připsal technologický Nasdaq Composite, který posílil přibližně o 2 %. Průmyslový Dow Jones i průměr S&P 500 taktéž posílily, oba zhruba kolem 1,5 %.