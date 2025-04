Eskalace cel je za vrcholem a akcie začínají výrazně pozitivně. Rizikem zůstávají dluhopisy

Během víkendu nejprve přišly pozitivní zprávy o tom, že USA ruší cla na některé druhy elektroniky. Následně jsme se ale dozvěděli, že má jít pouze o odložení a že se cla na elektroniku jen přesunula do samostatné kategorie. Signál vyslaný trhům je však takový, že v obchodní válce dochází rychle po vyhrocení k deeskalaci, a to pod tlakem hrozících ekonomických důsledků i dopadů na ceny finančních aktiv. V tomto případě hrají hlavní roli dluhopisy, které se v pondělí pouze stabilizují a velkou úlevu zde nesledujeme. Právě dluhopisy jsou nyní klíčovým ukazatelem míry stresu na trhu a budou je pozorně sledovat akcioví investoři i obchodníci s měnami.



Dnešní data o čínském zahraničním obchodu za březen byla sice zajímavá, ale výrazný nárůst vývozu a přebytku obchodu je hlavně o předzásobení ve světle utahujících se cel, zatímco důležité budou spíše další měsíce ukazující faktické důsledky. Další zajímavé statistiky se dnes už nečekají. Výsledkovou sezónu posune dál a finanční sektor naváže i zítra.



Evropské akcie dopoledne silně rostou. Index DAX je +2,7 procenta, AEX stoupá o 2,4 procenta, CAC40 přidává 2,3 pct a FTSE100 vylepšuje pozici o 2,2 pct. Americké futures naznačují start do nového týdne asi o 1,5 pct v zeleném. Eurodolar sice zvolnil tempo, ale nadále má tendenci stoupat, když se aktuálně nachází poblíž 1,1400. Zlato se pouze stabilizuje, podobně jako americké dluhopisy. Výnosy na evropských dluhopisových trzích dopoledne klesají. Koruna se vůči dolaru dostává na 22,00, na páru s eurem pak zůstává dál v těsném dosahu 25,10.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:23 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1084 -0.3480 25.1931 25.0719 CZK/USD 22.0100 -0.7888 22.1775 21.9560 HUF/EUR 410.0730 -0.3495 410.3205 408.6888 PLN/EUR 4.2781 -0.6326 4.2986 4.2720

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3319 0.9757 8.3434 8.2775 JPY/EUR 162.9415 0.0983 163.1119 162.1101 JPY/USD 142.8445 -0.4669 143.5050 142.2330

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8653 -0.4355 0.8695 0.8642 CHF/EUR 0.9304 0.3684 0.9326 0.9263 NOK/EUR 12.0424 -0.5512 12.1251 12.0018 SEK/EUR 11.0297 -0.6011 11.1194 11.0207 USD/EUR 1.1408 0.7686 1.1425 1.1350

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5790 -0.7418 1.5911 1.5763 CAD/USD 1.3840 -0.1792 1.3885 1.3829