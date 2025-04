USA plánují cla na elektroniku a polovodiče, aby podpořily domácí výrobu

Chytré telefony, počítače a některé další elektronické výrobky budou v USA podléhat samostatným clům, spolu s polovodiči. Tato cla by mohla být zavedena zhruba za měsíc nebo dva. Současná výjimka z cel pro tyto produkty je tak pouze dočasná. Řekl to v rozhovoru s televizí ABC americký ministr obchodu Howard Lutnick. Šéf Bílého domu Donald Trump dokonce existenci jakékoli výjimky popřel.



Podle Lutnicka bylo nynější rozhodnutí o vyjmutí řady elektronických zařízení z cel pouze dočasným odkladem. Všechny tyto výrobky budou spadat pod polovodiče a budou mít speciální clo, které by mělo zajistit, že se jejich výroba vrátí na domácí trh.



"Potřebujeme mít polovodiče, potřebujeme čipy, potřebujeme ploché obrazovky - potřebujeme, aby se tyto věci vyráběly v Americe. Nemůžeme být závislí na jihovýchodní Asii, pokud jde o všechny tyto věci," prohlásil v televizi Lutnick. Tyto produkty tak byly vyňaty z takzvaných recipročních cel, ale budou zahrnuty do cel na polovodiče, která podle něj přijdou brzy.



Lutnick dodal, že Bílý dům zavede celní model, jehož cílem bude povzbudit polovodičový průmysl, ale také farmaceutický průmysl, aby přesunul své podnikání do USA. "Nemůžeme být zavázáni a spoléhat se na cizí země, pokud jde o základní věci, které potřebujeme," prohlásil.



Zdůraznil, že oznámená výjimka na elektroniku není trvalou výjimkou. Pouze upřesňuje, že tyto položky nejsou určeny k vyjednávání o obchodních dohodách s jinými zeměmi. Jsou to věci důležité pro národní bezpečnost, a musí se proto vyrábět v USA.



Americká agentura pro cla a ochranu hranic v pátek pozdě večer místního času zveřejnila seznam zboží, které je vyňaté z dovozních cel, a to se zpětnou platností od 5. dubna. Seznam obsahuje 20 kategorií výrobků, jako počítače, notebooky, diskové jednotky či polovodičová zařízení. Krok nebyl nijak blíže vysvětlen. Na toto zboží se tak nevztahují takzvaná reciproční cla, a to včetně desetiprocentního základního cla. Rozhodnutí se týká i dovozu z Číny, pro kterou jinak uplatňují USA dovozní clo 145 procent. Avšak Bílý dům upřesnil, že v případě Číny platí výjimka jen u cel, která jsou 125 procent. Předchozí cla 20 procent na čínský dovoz zůstávají v platnosti i u tohoto zboží.



Trump o víkendu na otázku novinářů proč poskytl výjimky a jaké jsou plány ohledně cla na polovodiče řekl, že tuto odpověď poskytne v pondělí. Na Truth Social ale napsal, že v pátek žádné výjimky z cel oznámeny nebyly. Clům se podle něj nikdo nevyhne a především ne Čína, která s USA zatím "zachází vůbec nejhůře". "Zaměříme se na polovodiče a celý dodavatelský řetězec elektroniky," uvedl prezident.





Trump nejprve vyhlásil a poté na 90 dní pozastavil vysoká cla na dovoz z některých zemí. Ponechal však základní desetiprocentní clo. Označení nových cel za "reciproční" označení používá proto, že jsou podle něho dovozní poplatky odvetou za cla a další obchodní opatření, která jiné země vůči USA uplatňují. Toto tvrzení zpochybňují jak zmíněné země, tak řada ekonomů, kteří poukazují na to, že výše cel byla odvozena od velikosti amerického obchodního deficitu se cly zasaženými státy.

Zdroj: čtk, Truth Social