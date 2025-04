Powell: Americká ekonomika zpomaluje, ale zůstává solidní. Fed vyčkává se změnou úroků na dopad cel

Růst americké ekonomiky zřejmě zpomaluje, zůstává ale solidní. V projevu v Ekonomickém klubu v Chicagu to včera řekl šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell. Se změnou úroku Fed podle něj vyčká, dokud nebude jasný dopad cel.



Spotřebitelské výdaje rostou jen mírně, nálada se zhoršuje a odhady růstu ekonomiky pravděpodobně ovlivní i nedávný příliv dovozů, kdy se firmy snažily předzásobit, než začnou platit nová cla. Navzdory zvýšené nejistotě a rizikům poklesu je americká ekonomika podle Powella stále v solidní pozici. Dosavadní údaje však naznačují, že tempo růstu v prvním čtvrtletí ve srovnání s loňským rokem zpomalilo.



Externí analytici vidí další zpomalování růstu v letošním roce, zatímco domácnosti a podniky hlásí prudký pokles nálady a zvýšenou nejistotu ohledně dalšího výhledu. Do značné míry to je odrazem obav z obchodní politiky, dodal Powell s odkazem na časté změny v celní politice prezidenta Donalda Trumpa.



Powell zopakoval komentáře ze začátku tohoto měsíce. Poznamenal, že dopad rychlých změn v celních poplatcích a dalších politických změn se "stále vyvíjí", ale pravděpodobně bude větší, než se čekalo, vzhledem k rozsahu cel, která chce Trump zavést. I když jednání mezi USA a jejich obchodními partnery mohou cla nakonec snížit.



Prozatím by Fed mohl podle Powella ponechat základní úrokovou sazbu stabilní a počkat na vyjasnění situace, než začne uvažovat o dalších úpravách. Základní úroková sazby v USA se od loňského prosince nachází v rozmezí 4,25 procenta až 4,50 procenta, předtím ji Fed několikrát snížil.



Posouzení pravděpodobného dopadu cel bude zřejmě centrálním bodem nadcházející debaty Fedu o tom, zda ponechat základní úrokovou sazbu beze změny, snížit ji, či zvážit její zvýšení. Cla podle Powella s vysokou pravděpodobností vyvolají alespoň dočasné zrychlení inflace. Existuje však riziko, že by dopady na inflaci mohly být trvalejší. Powell dodal, že měřítka krátkodobých inflačních očekávání se kvůli clům výrazně posunula vzhůru. Dlouhodobější očekávání, která Fed sleduje nejpečlivěji, ale zůstávají v souladu s inflačním cílem Fedu.



Americká centrální banka má takzvaný duální mandát - vedle cenové stability pečuje také o to, aby v zemi byla maximální zaměstnanost. Trh práce podle Powella zůstává v solidní kondici a blízko maximální zaměstnanosti.