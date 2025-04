Mester: Fed by měl vážit, co je vlastně nyní v jeho moci

Bývalá prezidentka Fedu v Clevelandu Loretta Mester na CNBC uvedla, že v tuto chvíli není jasné, zda by cla působila jako jednorázový faktor, který by zvedl skokově ceny, ale dlouhodobější inflace by se nedotkl. K tomu se během roku dají čekat další změny ve vládní politice včetně snižování daní, které by mělo na ekonomiku působit stimulačně. Fed by se tak nyní podle ekonomky měl zaměřovat na to, co může udělat, aby cla skutečně nezvedala dlouhodobější inflaci.



Mester považuje současnou politiku a rétoriku Fedu za odpovídající aktuální situaci. Cílem je dosáhnout ukotvených inflačních očekávání, a tím snižovat riziko popsaného dlouhodobějšího vlivu cel na inflaci. K tomu Fed sleduje i druhou stranu svého mandátu, kterou je vývoj na trhu práce. Ten by získával větší váhu v rozhodování centrální banky ve chvíli, kdy by výrazněji oslabil. Ekonomka dodala, že možná přijde přívětivější scénář, kdy cla nebudou mít na hospodářský růst tak negativní dopad, jak se nyní odhaduje, a opak bude platit u inflace. „Jsou tu ale i horší scénáře, kdy cla nevyvolají jen jednorázový posun v inflaci a růst bude níž.“







Mester hovořila o tom, že změny v oblasti mezinárodního obchodu nejsou pouze marginální, jde o výrazný posun. Fed by pak v případě zmíněného negativního scénáře s nižším růstem a vyšší inflací neměl moc velký prostor pro reakci. Může maximálně „ulehčit přechod“ do nového systému. Musí tak pečlivě zvažovat a brát v úvahu to, „co je v jeho moci.“ Tím by měla být hlavně inflace a zmíněná inflační očekávání, jejichž ukotvení by nyní mělo být pro centrální banku prioritou.



Libby Cantrill z investiční společnosti PIMCO na CNBC hovořila o tom, že „špatné zprávy přicházejí první, ale přijdou i ty dobré.“ Poukázala na to, že současná cla jsou ve srovnání s minulostí mimořádně vysoká. To má samozřejmě dopad na akciový i dluhopisový trh a také na reálnou ekonomiku. To podle ní nutně neznamená recesi, ale její pravděpodobnost poměrně výrazně roste. Dá se ovšem čekat, že přijde i snižování daní, které by mělo ekonomice pomáhat, nicméně nyní přicházejí špatné zprávy.







Na CNBC pak rozebírali to, že pokud do firmy či nějaké instituce přijde nové vedení, může cíleně dělat nejdříve nepříjemné kroky a přicházet se špatnými zprávami a po nich si nechá zprávy dobré. Pokud by tomu tak bylo i v případě současné americké vlády, dalo by se počítat s obratem vývoje. Cantrill k tomu řekla, že „ve Washingtonu jsou chytří lidé a trhy byly také zaskočeny tím, jak dlouhodobou povahu má Trumpova obchodní politika.“



Podle expertky tedy řada lidí a investorů zpočátku podceňovala to, s jakou intenzitou se Trump bude věnovat tématu obchodní politiky a deficitů, kterých Spojené státy v této oblasti dosahují. Prezident podle ní „věří, že cla tu jsou řešením, nemusí se domnívat, že jsou něčím problematickým a chce posunout rovnováhu v celé ekonomice. Někteří s tím souhlasí, někteří mohou nesouhlasit. Tato vláda ale cítí nutnost vše dokončit, nechce riskovat, že se jí to nepodaří.“ Pro investory je tedy podle expertky rozhodující, že Trump v cla skutečně věří, „část z nich může být jen vyjednávací taktikou, ale část tu zůstane.“



