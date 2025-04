Rozbřesk: Kdy začnou Ameriku (reálně) bolet celní tarify?

Kotrmelce v americké obchodní politice se již několik týdnů propisují do dění na finančních trzích, první zhoršení přinesla i dubnová šetření podnikatelských a spotřebitelských nálad. Za jak dlouho se Trumpův šok, především oslabení obchodu mezi USA a Čínou, promítne v reálné ekonomice?



K významné redukci obchodní výměny na trase Washington-Peking došlo od 10. dubna, kdy vzájemná cla dosáhla prohibitivních 100 %. Lodní kontejnerová doprava z Číny do Los Angeles zabere zhruba 30 dní, do New Yorku dorazí cargo za přibližně 55 dní. Jinými slovy, americká ekonomika zatím ještě nepocítila přímé dopady obchodních válek.



Ty lze očekávat zhruba od druhého květnového týdne. Tomu odpovídají výrazně nižší plánované dodávky kontejnerů do amerických přístavů (Los Angeles meziročně -36 %), což negativně zasáhne celý logistický řetězec – od poklesu poptávky po skladovacích kapacitách až po kamionovou dopravu. Následně se však může nákaza šířit dále napříč ekonomikou. Některé zboží nemusí být v regálech k dispozici vůbec, jiné bude kvůli clům s výrazně vyšší cenovkou.



Celá tato situace připomíná zkušenost z pandemie Covid-19, kdy přísné lockdowny vyústily v zadření dodavatelských řetězců. Jedno poučení z krizového vývoje – i pokud by Donald Trump v reakci na pokles ekonomiky zareagoval prudkým snížením cel, obnovení funkčnosti dodavatelských řetězců může zabrat čas. A v mezidobí působit stagflačním způsobem – ve směru nižšího růstu ekonomiky a vyšší spotřebitelské inflace.



To by byla nepříjemná situace pro Fed, který je v posledních týdnech pod palbou kritiky prezidenta Trumpa, aby snižoval úrokové sazby. Na tento scénář může nakonec dojít, zvláště pokud by americká ekonomika propadla do recese. Každopádně, zatímco v případě obchodní války máme pravděpodobně to nejhorší již za sebou, negativní dopady do reálné ekonomiky, tedy na hospodářský růst a zaměstnanost, se teprve naplno projeví.



TRHY



Koruna

Česká měna drží na začátku týdne dobyté pozice lehce pod hranicí 25,00 EUR/CZK. Dnes bude korunový trh sledovat především komentáře trojice centrálních bankéřů (Michl, Zamrazilová a Kubíček) na diskusním fóru ČNB v Plzni. Důležité budou především signály směrem k blížícímu se zasedání centrální banky – aktuálně trh počítá se snížením sazeb, nicméně poslední komentáře z bankovní rady byly dosti nejednoznačné a nevylučovaly ani další měnově-politickou pauzu. Případné jestřábí komentáře, které by vedly k přecenění tržních očekávání ohledně ČNB, by byly pro korunu pozitivním impulsem.



Eurodolar

Dolarové úrokové sazby, resp. výnosy včera padaly podél celé výnosové křivky, což eurodolaru umožnilo vyšplhat se nad 1,14.



Dnes se do hry dostanou důležitá americká data za březen – konkrétně zahraniční obchod (důležitý pro zítřejší HDP) a počty otevřených pracovních pozic (důležité číslo pro Fed). Kromě toho bude ve hře i spotřebitelská nálada za duben. Vše dohromady představuje riziko spíše pro dolar, neboť jakékoliv zklamání může posílit obavy, že konjunktura v USA upadá.



Regionální Forex

Dnes odpoledne bude zasedat maďarská centrální banka, od níž se všeobecně očekává, že ponechá hlavní úrokovou sazbu na úrovni 6,50 %. Komentář MNB k rozhodnutí může zdůraznit, že stále existuje mnoho nejistot, které vyžadují opatrný přístup. Bankovní rada sice může zpomalující inflaci přivítat, ale také podtrhne, že k udržitelnému dosažení 3% meziročního inflačního cíle je zapotřebí přísná měnová politika. Důležitá je také silnější spolupráce mezi MNB a vládou. Připomeňme, že maďarská vláda může v příštích týdnech zavést další omezení na výše marží na některé produkty drogerie (jako je kosmetika, prací prášek, sprchový gel atd.), s cílem inflaci dále stlačit.



Výše uvedené výstupy ze zasedání MNB by pro forint mohly být mírně pozitivní zprávou, naopak zklamáním by pro HUF mohlo být, pokud by centrální banka v přísné rétorice polevila.