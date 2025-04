Americké akcie mají to nejlepší za sebou. Očekávám další ztráty, říká stratég z Jefferies

Americký akciový trh má své nejlepší dny za sebou a investoři by měli být připraveni na další poklesy amerických akcií, státních dluhopisů i dolaru, uvedl Christopher Wood z Jefferies. Tržní hodnota amerických akcií jako podíl v indexu MSCI All Country World Index dosáhla svého historického maxima koncem prosince, dodal Wood, šéf pro globální akciové strategie firmy.



"USA dosáhly historického vrcholu," řekl a přirovnal je k japonskému trhu v roce 1989. "Dolar začal dlouhodobý trend oslabování, což sníží kapitalizaci amerického akciového trhu jako procento světového trhu." Investoři by podle něj měli při rebalancování svých portfolií zvážit navýšení čínských, indických a evropských aktiv, uvedl Wood.







Stratégův pesimistický pohled na americké trhy odráží pesimismus šířící se po světových trzích a myšlenku, že éra americké výjimečnosti končí s chaotickým zaváděním cel prezidentem Donaldem Trumpem. Americké akcie tvoří asi 60 % až 70 % světové tržní kapitalizace, ale jejich ekonomika tolik globálního bohatství nevytváří, poznamenal. "Je to extrémní hodnota ve srovnání s ostatními trhy. Japonská hodnota na konci roku 1989 byla také extrémní."



Americké akcie těsně unikly medvědímu trhu, ale stále jsou daleko od svých rekordních hodnot z počátku tohoto roku. S&P 500 se odrazil od měsíčního minima, ale jeho pokles o 8,6 % od začátku roku silně zaostává za evropskými a čínskými indexy.



"Nejde jen o to, že USA klesají. Jde o to, že Evropa, Čína a Indie rostou," řekl. Většina globálních investorů nemá expozici vůči Indii, uvedl Wood. "Říkám, že by měli. Každý globální investor na rozvíjejících se trzích má tendenci vlastnit Indii. Říkám, že globální fondy by také měly vlastnit Indii."



Zdroj: Bloomberg