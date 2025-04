Nejhorších 100 dní prezidentského úřadu od Nixona. Které akcie z S&P 500 si vedly nejlépe a které nejhůře?

Od doby, kdy se prezident Donald Trump vrátil do Bílého domu a rozjel politiky, jako jsou cla a škrty ve federálních výdajích, si některé akcie prošly velkými výkyvy. A tak americký akciový index S&P 500 oslavil 100. den Trumpova prezidentství nejhorším poklesem od druhého funkčního období Richarda Nixona v 70. letech.



Včera skončilo Trumpových prvních 100 dní v prezidentském úřadu. Index S&P 500 klesl od Trumpovy inaugurace 20. ledna do včerejšího uzavření trhu 29. dubna o 7,23 %, což je druhý nejhorší výkon za prvních 100 dní od začátku funkčního období prezidenta USA. Během prvních 100 dnů druhého funkčního období prezidenta Nixona se index S&P 500 v roce 1973 propadl o 9,9 % po sérii ekonomických opatření, která přijal k boji proti inflaci, což vedlo k recesi v letech 1973 až 1975. Průměrně index S&P 500 v prvních 100 dnech prezidenta naopak vzroste o 2,1 %, ukazují data z povolebních let od roku 1944 do roku 2020, podle CFRA.



Závažnost poklesu akcií na začátku Trumpova prezidentství je v ostrém kontrastu s počáteční euforií po jeho listopadovém volebním vítězství, kdy index S&P 500 dosáhl historických maxim díky důvěře, že bývalý podnikatel přinese tolik očekávané daňové škrty a deregulaci. Od volebního dne do dne inaugurace vzrostl index S&P 500 o 3,7 %, ukazují data CFRA. CNBC analyzovala index S&P 500 v prvních 100 dnech Trumpova úřadu, aby zjistila, které akcie si od jeho návratu do Oválné pracovny v lednu vedly nejlépe a které nejhůře.

Odpadlíci



Nejhorší výkonnost měla společnost Deckers Outdoor, která vede S&P 500 svým poklesem o 48 % během tohoto období. U tohoto výrobce bot Ugg a Hoka se investoři obávali, že Trumpův plán na cla na dovoz poškodí jeho zisky. Analytik Jesalyn Wong řekl klientům, že většina výroby Deckers probíhá pravděpodobně v Číně a Vietnamu. Navzdory tomuto obtížnému období očekává Wall Street u této akcie oživení. Typický analytik dotazovaný LSEG doporučuje akcii k nákupu s průměrným cenovým cílem, který naznačuje asi 67% růst.



byla také jednou z nejvíce zasažených akcií, když během těchto 100 dní ztratila asi třetinu své hodnoty. Kromě obav z cel čelí společnost protestům kvůli podpoře Trumpovy kampaně a politickému zapojení jejího CEO Elona Muska. "Když hrozí, že tato auta budou poškrábána nebo zapálena, tak i lidé, kteří Muska podporují nebo jsou vůči němu lhostejní, mohou o koupi Tesly váhat," řekl analytik Baird Ben Kallo minulý měsíc pro CNBC. Zatímco většina analytiků dotazovaných LSEG doporučuje tuto akcii k nákupu, průměrný cenový cíl naznačuje, že tyto akcie zůstanou v příštím roce přibližně na stejné úrovni.



Letecké společnosti Delta a United se také dostaly na seznam odpadlíků, přičemž akcie obou společností klesly o více než 36 %. Jak klesá důvěra spotřebitelů a lidé očekávají recesi, investoři očekávají, že letecký sektor zaznamená pokles. Také letecké společnosti očekávají ve druhém pololetí slabou poptávku a nabízí slevy, aby motivovaly k rezervacím. Dále se obchodníci obávají, že škrty ve vládních výdajích a utahování opasků ze strany korporací může omezit obchodní cesty. Ale i přes nedávný pokles u nich očekává Wall Street oživení. Průměrný analytik má pro tuto akcii doporučení koupit s cenovým cílem, který naznačuje více než 30% růst, vyplývá z dat LSEG.



Ticker Akcie % změna od 17.1. DECK Deckers Outdoor -46,8 TER Teradyne -45,9 ALB Albemarle -39,0 ZBRA Zebra Technologies -36,9 WST West Pharmaceutical Services -36,5 DAL Delta Air Lines -36,1 NCLH Norwegian Cruise Line -36,0 UAL United Airlines -35,8 SWKS Skyworks Solutions -34,2 APA APA Corporation -33,4 ANET Arista Networks -32,7 TSLA Tesla -31,5 HAL Halliburton -31,4 GNRC Generac Holdings -31,0 EPAM EPAM Systems -30,2 HPE Hewlett Packard Enterprise -29,5 GPN Global Payments -29,3 CEG Constellation Energy -28,4 CRL Charles River Laboratories International -28,3 PYPL PayPal Holdings -27,8

Zatímco širší trh bojoval s výprodeji, některé akcie dokázaly jít proti tomuto trendu. Nejlépe si během tohoto období vedl Palantir, jehož akcie vzrostly o více než 57 %. A to poté, co loni tato obranná technologická společnost rovněž patřila mezi akcie s nejlepším výkonem. Tento oblíbenec retailových investorů se počítá do sázek na Trumpa, ale neutrpěl výprodeji po oznámení cel. Jeho vedoucí pracovníci uvedli, že práce Muska a Trumpa na vládní efektivitě, známá pod zkratkou DOGE, je pro jejich podnikání přínosná. "Myslím, že DOGE přinese do vlády, meritokracii a transparentnost, a přesně o tom je naše komerční podnikání," řekl technologický šéf Palantiru Shyam Sankar na konferenci k výsledkům v únoru. Wall Street je však po monstrózním růstu jeho akcií opatrná. Typický analytik má doporučení držet s cenovým cílem, který naznačuje, že akcie mohou v příštím roce klesnout o téměř 18 %, podle dat LSEG.



je další akcií s nejlepším výkonem, když narostla o více než 28 %. Zaměření této společnosti ji činí do značné míry imunní vůči clům. Po tomto růstu analytici nevidí příliš prostoru pro další vzestup a většina analytiků dotazovaných LSEG má doporučení koupit s průměrným cenovým cílem, který naznačuje, že akcie mohou růst o méně než 2 %.



Skvělými výkony se pyšnily také některé defenzivní akcie. Tabákový gigant vzrostl o 40 %, zatímco vzrostla o více než 20 %. Obě akcie mají také doporučení koupit od většiny analytiků dotazovaných LSEG. Typický cenový cíl odráží růst o téměř 2 % pro a asi o 3,6 % pro .





Ticker Akcie % změna od 17.1. PLTR Palantir Technologies +61,7 PM Philip Morris International +40,0 DG Dollar General +36,4 VRSN VeriSign +32,7 NFLX Netflix +31,2 NEM Newmont +27,1 CVS CVS Health +23,6 T AT&T +22,5 KR Kroger +22,3 LLY Eli Lilly and +22,0 TTWO Take-Two Interactive Software +21,0 CRWD CrowdStrike Holdings +20,7 MNST Monster Beverage +19,9 WRB W. R. Berkley +19,8 ED Consolidated Edison +19,7 MCK McKesson +19,4 CI Cigna +18,7 YUM Yum! Brands +17,9 CNP CenterPoint Energy +17,4 SMCI Super Micro Computer +16,8

Zdroj: CNBC