Globální obchod s diamanty se po Trumpových clech téměř zastavil

Obchodníci s diamanty varují, že tento průmysl, jehož hodnota je 82 miliard USD (1,8 bilionu Kč), se prakticky zastavil kvůli clům amerického prezidenta Donalda Trumpa a globální obchodní válce. Dodávky přes centrum obchodování s drahokamy v Antverpách jsou nyní asi na sedmině obvyklé úrovně, uvedl list Financial Times. Nejisté vyhlídky odvětví mají negativní dopad na obchodníky s kameny, ale také na rozsáhlý indický sektor zaměřený na leštění diamantů.



Trumpova rozsáhlá cla se dotkla i diamantů. Nyní se na ně vztahuje základní desetiprocentní clo, ale mohou na ně dopadnout také odložená takzvaná reciproční cla podle země původu. Mnoho nerostů jako zlato a měď přitom bylo z těchto cel vyloučeno.



Spojené státy jsou největším světovým konzumentem diamantů. Na celosvětové poptávce se podílejí asi polovinou. Všechny diamanty dováží, protože nemají žádné domácí diamantové doly.



Vývoz diamantů z Antverp, které spolu s Dubají patří k nejrušnějším centrům obchodů s diamanty, se téměř zastavil poté, co Trump tento měsíc oznámil svá globální cla, uvedla ředitelka organizace zastupující diamantový průmysl v Belgii Antwerp World Diamond Centre (AWDC) Karen Rentmeestersová. Podle ní nedává smysl, aby diamanty byly zahrnuty do amerických cel, a přirovnala současný zmatek ve vysoce globalizovaném odvětvi k tomu, který způsobila pandemie nemoci covid-19. Odhadla, že denní zásilky jsou nyní na sedmině běžné úrovně. "Vše se doslova zastavuje," řekla FT.



Diamantový průmysl se snaží vzpamatovat z několika obtížných let, kdy spotřebitelskou poptávku zasáhla pandemie a konkurence laboratorně vyrobených diamantů.



Běžný diamant cestuje mnohokrát po celém světě, než skončí u zákazníka - mezi producentskými zeměmi jako Botswana, obchodními centry jako Dubaj a lešticími středisky v Indii. Jedinou částí dodavatelského řetězce, která je v USA, je certifikační proces. Největší certifikační agentura na světě Gemological Institute of America (GIA) sídlí v Kalifornii a má 3200 zaměstnanců. Stávající postup, kdy diamanty putují do USA a zpět kvůli certifikaci, je nyní v ohrožení.



Provozní ředitel GIA Pritésh Patel uvedl, že kvůli clům firma posiluje své služby v zámoří, má celkem osm mezinárodních kanceláří. Dodal, že GIA zkoumá, zda diamanty přivezené do USA čistě pro certifikáty mohou získat výjimku z cel.



Globální obchodní válka podle analytiků pravděpodobně zasáhne celkovou poptávku po diamantech, která pomalu začala ožívat po několika obtížných letech, a způsobí velké narušení v obchodním řetězci. Výrazný dopad bude mít zvláště na Indii, jejíž rozsáhlý lešticí průmysl zpracovává více než 90 procent všech diamantů.



Hotové diamanty jsou považovány za "původní" v zemi, ve které jsou leštěny. Indický mnohamiliardový vývoz diamantů tak zřejmě zasáhne dovozní clo 27 procent, které USA navrhly na indické zboží, pokud se tedy Indii nepodaří dojednat dohodu, aby se clům vyhnula.



Pro globální poptávku po diamantech je také problematická nejistota, řekl FT nezávislý diamantový analytik Paul Zimnicky. Když jsou lidé nejistí, váhají s nákupy a investicemi. To podle něj bude mít dopad hlavně na poptávku po luxusním zboží, jako jsou diamanty.