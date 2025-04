Stát převezme většinový podíl v projektu stavby dukovanských reaktorů, smlouvu s KHNP podepíše 7. května

Vláda dnes schválila způsob financování stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech formou státní půjčky firmě Elektrárny Dukovany II (EDU II), která má projekt na starosti. Stát bude v této firmě nově držet 80procentní podíl, za který společnosti ČEZ zaplatí 3,6 miliardy korun. Finální dohodu s korejskou KHNP podepíše EDU II za týden 7. května. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to uvedl premiér Petr Fiala (ODS).



Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.



Způsob financování stavby dvou jaderných bloků tak bude podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) zajištěný formou státní půjčky firmě EDU II, která by měla pokrýt veškeré náklady na projekt od uzavření finálního kontraktu až do spuštění reaktorů. Výše půjčky podle ministra podléhá režimu utajení, odpovídá však nabídkové ceně od KHNP. Ta podle vlády činila kolem 200 miliard korun za jeden blok v cenách z roku 2024. Společnost EDU II bude následně po dokončení projektu půjčku postupně splácet po dobu 30 let. Půjčku ještě musí schválit Evropská komise.



"Majoritní podíl státu zajistí kontrolu nad celým projektem a pravděpodobně se díky tomu zjednoduší i proces schvalování státní podpory ze strany Evropské komise, tzv. notifikace," podotkl Stanjura.



Společnosti ČEZ tak po dokončení akvizice EDU II zůstane pětinový podíl. Podle vlády to zajistí expertní zapojení do projektu, stát zároveň bude mít podle Stanjury možnost v budoucnu zbývající podíl odkoupit. Nyní to ale není podle něj aktuální.



"Tento krok také umožní skupině ČEZ realizovat další investiční projekty zaměřené na dlouhodobou konkurenceschopnost, udržitelnost a bezpečnost. ČEZ díky svým unikátním zkušenostem s výstavbou a následným téměř 40letým bezpečným provozováním dvou jaderných elektráren je připravený poskytnout své kapacity a know-how pro přípravu a výstavbu nových zdrojů,“ řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.



Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) zopakoval, že stát jedná s Korejci o zapojení českých firem do projektu. "Podíl českého průmyslu na zakázce směřuje k 60 procentům, přičemž již při podpisu kontraktu s preferovaným dodavatelem, korejskou firmou KHNP, budou uzavřeny kontrakty a dohody s českými firmami v objemu zhruba 30 procent," uvedl. Celkový cíl zapojení tuzemských podniků ve výši 60 procent z celého projektu považuje za reálný a dosažitelný.



Oznámení o brzkém termínu podpisu finální smlouvy k Dukovanům a o odkupu majoritního podílu ve firmě EDU II uvítala také KHNP. Podle Korejců jde o důležitý milník v celém projektu. "KHNP bude i nadále vynakládat maximální úsilí k zajištění hladkého uzavření EPC smlouvy a úspěchu nového projektu výstavby jaderné elektrárny v České republice," uvedla společnost.



O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve.