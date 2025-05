Dukovany jsou prioritou, premiér Fiala bude jednat se šéfkou EK, uvedl Vlček

Řešení situace ohledně dostavby jaderné elektrárny Dukovany je podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka prioritou celé české vlády. V pátek o věci bude na summitu Evropského politického společenství (EPC) v Albánii jednat i premiér Petr Fiala se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, řekl dnes Vlček novinářům v Bruselu.



Český ministr má příští týden v úterý v plánu videohovor s francouzským místopředsedou komise Stéphanem Séjourném. Právě on poslal začátkem měsíce Vlčkovi dopis s apelem na odložení podpisu smlouvy s jihokorejskou firmou KHNP, která tendr vyhrála.



Celá situace podle ministra Vlčka není úplně standardní. "Není to názor Evropské komise, je to názor francouzského eurokomisaře vůči České republice," uvedl. Zmínil rovněž, že ve středu jednal s francouzským velvyslancem v ČR Stéphanem Crouzatem a dozvěděl se, že "měl tyto dopisy dříve, než se fyzicky dostaly k nám oficiální cestou".



"Takže to ve mně osobně vyvolává řadu dalších otázek v situaci, kdy my si za tendrem stojíme, že byl dobře nadesignován, máme velmi dobrou nabídku a spíše to ve mně osobně budí dojem, že EDF nechce konkurenta na evropském trhu," dodal Vlček.



Podpis finální dohody s vítězem tendru - jihokorejskou společností KHNP byl původně plánovaný na středu 7. května, Krajský soud v Brně ovšem den předtím předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Rozhodl tak na návrh francouzské firmy EDF, jež v soutěži neuspěla a která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj byl tendr v pořádku. O žalobě EDF zatím soud nerozhodl.



O odklad podpisu smlouvy požádal v dopise datovaném 2. května rovněž místopředseda EK Séjourné. Nyní podle mluvčího komise probíhá předběžné posuzování celé věci a není možné předjímat, jaké budou další kroky. V dopise od Séjourného se ale hovoří i o možném následném zahájení hloubkového vyšetřování.