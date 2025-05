Rozbřesk:Od cel k rozpočtu. Nervozita na amerických trzích znovu stoupá

Nervozita na trzích opět stoupá. Během včerejší obchodní seance ztrácely americké (dlouhé) dluhopisy, stejně jako akciové trhy. Spouštěčem byla tentokrát nízká poptávka po americkém dluhu ze strany primárních dealerů, kvůli které se nejdelší konec výnosové křivky vyšplhal nad psychologicky důležitou hranici 5 %, nejvýše od roku 2023.



Příběh sell America se tak ani po relativním zklidnění situace na frontě obchodních válek, kde máme pravděpodobně to nejhorší (z hlediska výše tarifů) již za sebou, prozatím nevyčerpal. Pozornost trhů se totiž přesouvá z obchodních záležitostí na americkou rozpočtovou politiku. Po snížení amerického ratingu agenturou Moody’s jde zejména o fiskální balíček prezidenta Trumpa, který aktuálně projednává Sněmovna reprezentantů, ve které drží republikáni těsnou většinu.



Ambiciózní balíček slibuje primárně prodloužení daňových úlev, které Donald Trump prosadil již během svého prvního funkčního období. Nepůjde však o nic levného. Odhady hovoří o zvýšení amerického dluhu o zhruba 3 biliony dolarů v následující dekádě. Už nyní přitom činí federální dluh 124 % HDP a samotný deficit téměř 7 % HDP. Jinými slovy, trhy znervózňuje otázka udržitelnosti amerického vládního dluhu v situaci, kdy je na stole drahé snížení daní, ale jen relativně málo úsporných opatření. Aktivita DOGE pod kuratelou Elona Muska v tomto ohledu žádný velký posun navzdory velkohubým prohlášením doposud nepřinesla.



V příštích dnech se proto vyplatí sledovat nejen debatu o Trumpových daňových škrtech v Kongresu, ale zejména reakci amerického dluhopisového trhu. Ten vypadá přinejlepším “nakřáple” a na dlouhém konci výnosové křivky se zabydlela nemalá riziková přirážka.



Dluhopisový trh může být zároveň tvrdým limitem pro Trumpovu rozpočtovou politiku, jako jsme viděli v roce 2022 ve Velké Británii (tzv. Liz Truss moment). Navíc Donald Trump se už jednou nechal bondovým trhem usměrnit, když po rychlém nárůstu výnosu zjemnil svou celní politiku. Stane se to znovu? Těžko říct, protože synonymum pro druhé funkční období Donalda Trumpa je nejistota. V Americe se ale každopádně hraje nebezpečná hra, které by mohla vyvolat nové kolo turbulencí.





*** TRHY ***



Koruna



Česká koruna jakoby už vkročila do prázdninové letargie a s minimální volatilitou se drží u hranice 24,90 EUR/CZK. Rozkolísanost na amerických trzích se na korunový trh prozatím nepřenesla a my zůstáváme skeptičtí ohledně výraznějších pohybů koruny jakýmkoli směrem. V současné chvíli české měně jednoduše chybí fundamentální impulsy, které by ji dokázaly rozpohybovat.



Eurodolar

Nepovedená aukce amerického vládního dluhopisu (20 let) jen dále přiživila výprodej dluhopisů, který se odehrává nejen v USA, ale i v Japonsku. Výprodej dluhopisů nicméně neměl na eurodolar nijak zásadní dopad, byť ústředním tématem začíná být udržitelnost financování amerického veřejného dluhu v kontextu přetrvávajícího deficitu, který navíc může navýšit v kongresu připravovaný daňový balík.

Vývoj na trzích dliuhopisů, který již ovlivňuje i akciové trhy, bude eurodolar nepochybně sledovat, stejně jako výsledky indexů PMI v eurozóně. Ty by se mohly mírně vylepšit (s nižší hrozbou amerických cel), což by euru mohlo přihrát nějaké body.