Bulharsko může vstoupit do eurozóny. Evropská komise mu povolila zavedení eura od ledna

Evropská komise (EK) dospěla k závěru, že Bulharsko plní veškerá kritéria, aby mohlo od 1. ledna příštího roku začít používat euro. Vyplývá to z takzvané konvergenční zprávy, kterou dnes EK zveřejnila. Rozšíření eurozóny na 21 zemí musí ještě podpořit prezidenti a premiéři členských států EU a následně schválit Rada EU, která zastupuje členské státy. Bulharský premiér Rosen Željazkov tento krok ocenil.



"Euro je hmatatelným symbolem evropské síly a jednoty. Bulharsko je dnes o krok blíže k jeho přijetí jako měny," uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Díky euru se bulharská ekonomika stane silnější, bude více obchodovat s partnery v eurozóně, přibudou přímé zahraniční investice, přístup k financím, kvalitní pracovní místa a reálné příjmy," dodala.



Bulharsko podle šéfky EK "zaujme místo, které mu právem náleží, při utváření rozhodnutí v srdci eurozóny".



"Pozitivní hodnocení Evropské centrální banky a komise potvrzují náš pokrok po letech reforem, angažovanosti a sbližování s našimi evropskými partnery," napsal na síti X Željazkov. Na přijetí eura ale v zemi nepanuje shoda, podle květnového průzkumu Eurobarometru nesouhlasí s přijetím společné měny 50 procent Bulharů. Mnozí se obávají, že by zavedení eura mohlo vést ke zdražování, což nastalo v Chorvatsku po přechodu k euru v roce 2023.



Konvergenční zpráva hodnotí, jakého pokroku země mimo eurozónu dosáhly v přípravách na přijetí eura. Komise i Evropská centrální banka (ECB) vydávají zprávy jednou za dva roky nebo když obdrží specifickou žádost od některé z členských zemí. Poslední pravidelná zpráva byla zveřejněna v červnu 2024 pro Bulharsko, Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Euro jsou povinny zavést všechny unijní státy, výjimku si vyjednalo Dánsko a také Británie, která mezitím z EU vystoupila.



Dnes zveřejněná zpráva EK je reakcí na žádost Bulharska z letošního února. Vyplývá z ní, že Sofia splnila všechna čtyři konvergenční kritéria, která Brusel při posuzování připravenosti na přijetí společné měny používá. Týkají se stavu veřejných financí, úrokových sazeb, cenové stability a směnného kurzu.



Země musí vykazovat dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu s průměrnou mírou inflace, jež nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace tří členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších výsledků. Bulharsko toto kritérium splnilo.



Pokud jde o zdravé a udržitelné veřejné finance, plánovaný nebo skutečný schodek veřejných financí by neměl překročit tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) a míra veřejného zadlužení by neměla být vyšší než 60 procent HDP. Ve zkoumané zemi se posuzují i dlouhodobé úrokové sazby a rovněž stabilita směnného kurzu. Ta má prokázat, že ekonomika dané země je schopna odolat kolísání kurzu měny. Všechna tato hodnocení vyzněla pro Bulharsko pozitivně.



O tom, zda určitá země může zavést euro, rozhoduje Rada EU, která zastupuje členské státy. Rada takové rozhodnutí přijme na návrh EK, po obdržení doporučení členských států eurozóny, po konzultaci s Evropským parlamentem a po projednání v Evropské řadě.



V případě Bulharska by se podle zdrojů ČTK mohli vstupem do eurozóny zabývat ministři financí členských zemí už 19. a 20. června, následně pak unijní lídři na červnovém summitu EU. Členské státy eurozóny a země, která má euro zavést, pak musejí stanovit směnný kurz, tedy přepočítací koeficient, podle něhož euro nahradí měnu daného státu. Toto rozhodnutí musí být přijato jednomyslně, očekává se, že na konci června.



Zavedením eura v Bulharsku by se pak měl 8. července zabývat Evropský parlament a rovněž by ho měli finálně odhlasovat ministři financí EU na svém jednání v Bruselu. Při tomto hlasování stačí souhlas kvalifikované většiny.



Euro nyní používá zhruba 347 milionů Evropanů ve 20 zemích. Stát se členem eurozóny znamená kromě používání eurobankovek a euromincí i to, že země získá místo v Radě guvernérů ECB.



Část ekonomů tvrdí, že Bulharsko, jehož měna je už dávno navázaná na euro, by přilákalo více zahraničních investic, pokud by přijalo společnou měnu. Navíc by se podle nich zlepšilo hodnocení úvěrové spolehlivosti Bulharska, což by mohlo zemi například zlevnit obsluhu státního dluhu.